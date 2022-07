Marless monitora i rifiuti sulle spiagge Fvg

La rilevazione quotidiana della quantità e la tipologia dei rifiuti raccolti nel corso dell'attività di pulizia giornaliera della spiaggia è l'obiettivo del progetto Marless che la Regione ha avviato da qualche giorno e che si concluderà alla fine del mese di agosto. Al setaccio verranno passate la Doggy beach e l'arenile del camping Sabbiadoro a Lignano ma anche il camping Punta spin e il litorale della Git a Grado ed infine Castelreggio a Sistiana.

L'attività, giunta al secondo anno, è svolta in collaborazione con i gestori delle spiagge i quali trasferiranno i dati raccolti all'Arpa del Friuli Venezia Giulia, nell'ambito di una più ampia attività di monitoraggio dei litorali del Friuli Venezia Giulia. "Il controllo della qualità delle spiagge - spiega l'assessore regionale all'Ambiente Fabio Scoccimarro - viene svolto in un'ampia area che, in Italia, va dal nostro territorio fino alla Puglia, mentre sull'altro versante arriva fino alla città croata di Dubrovnik. In questo modo, a conclusione dell'attività di monitoraggio, si avrà un quadro completo di quella che è la situazione dei rifiuti presenti sulle spiagge delle coste del mare Adriatico".

"Da rilevare - conclude l'esponente della Giunta - che per il secondo anno consecutivo hanno aderito al progetto i concessionari delle spiagge. Ciò è di rilevante importanza perché permetterà agli stabilimenti balneari di sensibilizzare i bagnanti a mettere in atto comportamenti sostenibili e rispettosi dell'ambiente".