Miramare, area specialmente protetta di importanza mediterranea

Esame superato, con tanto di complimenti della commissione: per la terza volta nella sua storia l’Area Marina Protetta di Miramare ha passato il vaglio del Comitato tecnico internazionale di valutazione e ha ottenuto il riconoscimento di ASPIM - Area specialmente protetta di importanza mediterranea.

Miramare conserva così un titolo che ha ottenuto nel 2007 e che viene sottoposto a verifica ogni 7 anni. Ad essere premiata è la gestione di Miramare, affidata fin dalla sua istituzione nel 1986 al WWF Italia.



Per ottenere e mantenere questo prestigioso e importante status è non infatti sufficiente (anche se necessario) avere un elevato grado di biodiversità, habitat di particolare rilevanza naturalistica e specie rare, minacciate o endemiche: bisogna assicurare una capacità di gestione tale da garantirne la salvaguardia, promuovendo costantemente iniziative di studio che permettano di monitorare annualmente lo stato di salute, verificare il mantenimento di un elevato grado di biodiversità, nonché ottimizzare il funzionamento della struttura tecnica e di sorveglianza.



Tutti obiettivi che Miramare ha raggiunto brillantemente. Il riconoscimento è arrivato al termine di una video-riunione protrattasi per un’intera giornata, a cui hanno partecipato il direttore dell’AMP Miramarecon i colleghi, e lo stesso Comitato tecnico, composto dagli esperti internazionali, dal responsabile del Dipartimento Tutela degli Habitat e della Biodiversità dell'Ispra Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientaledesignato dal Ministero della Transizione Ecologica, e dalla direttrice generale di Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, designata dall’Area Marina Protetta in quanto conoscitrice delle caratteristiche e delle peculiarità di Miramare.“Questa conferma – commenta il direttore dell’AMP Maurizio Spoto – ci rende particolarmente orgogliosi del lavoro che da 35 anni conduciamo a Miramare, con un modello gestionale che ha dimostrato la sua efficacia anche in questa occasione. Da parte del Comitato non è stata rilevata alcuna mancanza degna di essere segnalata come "raccomandazione”: anzi, abbiamo ricevuto un plauso per la gestione e siamo stati incoraggiati a proseguire gli sforzi profusi nelle attività di monitoraggio scientifico e di restauro degli habitat e nella creazione di un network di collaborazioni che oggi ci vedono lavorare fianco a fianco con enti di livello scientifico come OGS, ARPA e Università di Trieste ma anche con le amministrazioni pubbliche e gli stakeholders del territorio”.Il riconoscimento dello status di ASPIM viene rilasciato dal Regional Activity Centre for Specially Protected Areas (RAC-SPA), con sede in Tunisi, organismo creato nel 1995 fra i Paesi che hanno stipulato, nell’anno 1976, la Convenzione di Barcellona per la protezione del Mediterraneo dall’inquinamento.: oltre aMiramare, dunque, conferma la sua presenza nel “gota” internazionale delle aree marine virtuose nella gestione sostenibile ed efficace delle proprie risorse marine e costiere.