Natura Virtuale all'Isola della Cona

Dopo l’ottimo riscontro delle conferenze di aprile che tutti hanno potuto seguire dal computer di casa, ora l’Associazione per la Conservazione della Natura (Co.Na.) organizza un secondo ciclo di conferenze online, denominato “Natura Virtuale”, in cui vengono trattati argomenti ambientali.

Si inizierà venerdì 11 giugno 2021, alle 20.30, con una conferenza di Matteo De Luca, naturalista della Stazione Biologica Isola della Cona (SBIC) “Nuove Specie Osservate Nella Riserva Foce Dell’isonzo”. La settimana successiva – venerdì 18 giugno 2021 sempre alle ore 20.30 – sarà la volta dello zoologo franco perco, già direttore del parco nazonale dei monti sibillini e fratello del nostro compianto vicepresidente fabio, che parlerà su “Il camoscio sul carso, tra realtà e leggende metropolitane”. Infine, chiuderà il ciclo paolo molinari, coordinatore tecnico-scientifico del progetto lince italia di tarvisio, che venerdì 25 giugno 2021 alle ore 20.30 parlerà su “La lince e il castoro nella foresta di Tarvisio”. Tutte le conferenze si possono seguire collegandosi alla piattaforma Zoom. Gli interessati a partecipare sono pregati di inviare una e-mail a info@associazionecona.it entro il 9 giugno 2021 per ricevere il link di collegamento e tutti i riferimenti necessari.