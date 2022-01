Online la mappa dei Rischi meteorologici in Fvg

"Da dicembre 2021 è disponibile sul sito tematico di Arpa Fvg www.meteo.fvg.it una pagina dedicata ai rischi meteorologici. Si tratta - come ha rilevato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro - di una preziosa opportunità di informazioni di livello tecnico e scientifico per i nostri cittadini che potranno così essere più aggiornati non solo sull'evoluzione delle situazioni meteo più impattanti nelle varie stagioni ma più in generale sugli effetti dei cambiamenti climatici".



All'indirizzo https://www.meteo.fvg.it/rischi_meteo.php?ln= sono raggruppate tutte le informazioni relative agli eventi emergenziali come gli avvisi meteo, i bollettini di vigilanza, i report meteorologici degli eventi accaduti durante le allerte e anche le mappe delle possibili gelate primaverili o autunnali che tanti danni possono arrecare alle coltivazioni, assieme ai comunicati tecnici trasmessi alla Regione in relazione all'attivazione del programma regionale di contrasto degli effetti dannosi sulla salute causati dalle ondate di calore.



"Arpa Fvg offre così un'informazione trasparente e in tempo reale - ha concluso Scoccimarro - che abbina la pubblica utilità alla diffusione della cultura della difesa dell'ambiente e alla sensibilizzazione verso comportamenti comunitari - quindi di cittadini, amministrazioni e imprese - che possono contribuire a prevenire e contrastare gli effetti sulla nostra vita quotidiana di un equilibrio di sistema fragile o in apparente rapida trasformazione".