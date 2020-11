Ottobre 2020, il mese più caldo mai registrato in Europa

Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio da parte della Commissione Europea, pubblica ogni mese bollettini climatici che riportano i cambiamenti osservati nella temperatura globale dell'aria in superficie, della copertura di ghiaccio e delle variabili idrologiche. Tutti i risultati si basano sulle analisi meteorologiche generate da modelli numerici di previsione meteorologica utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteo dislocate in tutto il mondo.

Temperatura dell’aria in superficie nel mese di ottobre 2020

In Europa è stato registrato un caldo da record nel mese di ottobre con medie molto al di sopra di quelle dell’Est, ma sotto la media di quelle del Sud-ovest. A livello globale si tratta del terzo mese di ottobre più caldo mai registrato, ma con poca differenza rispetto al quarto, quinto e sesto mese di ottobre più caldi. I sei mesi di ottobre più caldi di sempre si sono verificati negli ultimi sei anni. Le temperature sono state di molto al di sopra della media del periodo 1981-2010 su gran parte dell’Artico e sopra l’altopiano del Tibet, al contrario sono state registrate temperature più basse della media sopra l’Oceano Pacifico Orientale, su gran parte dell’entroterra del Nord America e intorno alla zona più a nord dell’altopiano del Tibet.



Banchisa polare nel mese di ottobre 2020

Nell'Artico,da quando sono iniziate le osservazioni satellitari nel 1979. Il mese di ottobre 2020 è stato il quarto mese consecutivo senza ghiaccio o quasi lungo la Rotta del Mare del Nord., dopo 48 mesi consecutivi durante i quali l'estensione della banchisa è stata sotto la media. I valori della mappa e dei dati citati provengono dal set di dati ERA5 di ECMWF Copernicus Climate Change Service, che risale al 1979. Le medie della temperatura in superficie della regione europea riguardano solo il suolo con i seguenti limiti di longitudine/latitudine: 25W40E, 34N-72N.