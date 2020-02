Palmanova lancia il progetto 'Life PollinAction'

Arriva dal Comune di Palmanova l’adesione ufficiale al Progetto Life PollinAction, proposto da Regione e Università Ca’ Foscari di Venezia, utile al conseguimento di fondi europei. Se l’azione sarà approvata, permetterà di incrementare la biodiversità e aumentare l'eterogeneità del paesaggio attraverso una rete ecologica utile a mitigare gli effetti della crisi degli impollinatori.

Un obiettivo che sarà raggiunto attraverso il miglioramento dei 55 ettari di prati già esistenti sul sistema di forticazioni dei Bastioni di Palmanova: nello specifico si parla di semina di fiori, piantumazione di specie erbacee autoctone e arbusti coltivati presso i vivai regionali. Gli interventi verranno svolti dalla Regione mnetre a carico del Comune rimane l’impegno di continuare a mantenere e gestire i prati migliorati.

“Abbiamo aderito con convinzione. I Bastioni non sono solo storia ma anche natura. Un ecosistema unico, con una flora e una fauna che va salvaguardata e curata. Affidare questi ampi spazi a degli esperti che possano studiare e rivitalizzare il sistema, migliorandone l’accoglienza per le specie animali, può rendere il Parco Storico dei Bastioni un polmone verde unico e un campo di studio scientifico utile alla ricerca”, commenta il Sindaco Francesco Martines, assieme all’assessore con delega ai Bastioni Luca Piani.

Si legge nel progetto: “La modifica del paesaggio e la frammentazione dell'habitat da parte dell’uomo stanno influenzando negativamente gli organismi viventi. La perdita di biodiversità altera i processi degli ecosistemi, ne compromette il funzionamento e influisce sui servizi ecologici che essi forniscono all'uomo. Tra la varie interazioni biotiche, l'impollinazione mediata dagli insetti è sempre più minacciata dando origine al fenomeno della crisi dell'impollinazione”.

Se il progetto sarà approvato in via definitiva, dopo che ha già superato la fase di preselezione, la collaborazione tra Regione FVG e Comune di Palmanova consentirà di operare in maniera integrata con altre progettualità già attivate dall’Amministrazione Comunale: dal recupero delle fortificazioni alle attività con il servizio forestale regionale, dalla gestione e conservazione del verde al progetto dedicato alla produzione del miele dei Bastioni.

Il progetto Life PollinAction, di cui l’Università Ca’ Foscari è promotore, prevede una stretta collaborazione tra soggetti del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e realtà spagnole. Nella nostra regione, oltre Palmanova, che rimane il principale luogo d’intervento, saranno coinvolti anche altri siti a Villesse, Chiopris Viscone e Montereale Valcellina. Si prevede che il progetto, nel complesso di 3 milioni di euro, porti in regione 900mila euro.