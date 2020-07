Polmone green contro il contagio

Udine sarà una città verde. E’ questo l’obiettivo del vicesindaco Loris Michelini, assessore ai Lavori pubblici. L’idea di ‘costruire’ un grande parco del Friuli non può che avere successo nel momento in cui, non solo è arrivata l’estate, ma anche la sicurezza dopo la pandemia del coronavirus può essere garantita soltanto mantenendo la distanza e stando il più possibile all’aria aperta. “Nel parco del Cormor – spiega Michelini – sono già cominciati i lavori che prevedono la sistemazione dell’area ristoro e dei parcheggi, ma anche del ponte che collega la parte Nord con quella Sud. Le due sponde saranno collegate da un ponte. E’ prevista anche una ciclopedonale. L’anno scorso sono è già partita la piantumazione per un primo rimboschimento. In autunno saranno piantati altri alberi della nostra terra, come i gelsi, e forse riusciremo a piantare anche le due palme, al momento molto sofferenti, che si trovano in castello. Ovviamente, l’idea è quella dell’architetto Pirzio Biroli, che ha già pensato al collegamento tra il parco del Cormor, appunto, e quelle del Torre”. L’ampliamento così disegnato permetterà di collegarsi anche ai percorsi dell’Alpe Adria, che richiamano turisti anche da fuori regione, austriaci in particolare. L’obiettivo è dare a Udine una periferia urbana verde come nessun’altra nel Nord Italia. “Negli 85 ettari di terreno interessati - conclude Michelini -, ci sono diverse zone non comunali. Stiamo cercando di acquistarle e renderle tutte pubbliche. Abbiamo già il progetto di fattibilità per un valore di 700.000 euro. Siamo disposti a incrementare la cifra per arrivare al progetto esecutivo. Lavoreremo un passo alla volta e così potremo avere l’appoggio sia della Regione, sia europei”.