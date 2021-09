Post Vaia, mille alberi in dono per la rinascita delle Dolomiti

Dopo la giornata ecologica organizzata in collaborazione con la onlus Plastic Free, il Comune di Claut propone una nuova iniziativa legata al territorio e alla sua salvaguardia per il bene delle future generazioni: una domenica dedicata alla piantumazione di mille alberi al fianco della start-up Vaia, per rinvigorire le foreste danneggiate dall’omonima tempesta.

L’evento, che si svolgerà per la prima volta in Friuli Venezia Giulia grazie all’intesa tra l’azienda e l’Amministrazione comunale clautana, darà la possibilità ai partecipanti di agire in prima linea, piantando gli alberi con le proprie mani. L’appuntamento, gratuito e aperto al pubblico, è previsto per domenica 3 ottobre alle 15 sul Pian del Muscol. Il pomeriggio sarà animato dalla presenza degli studenti delle scuole, invitati per riproporre l’amata tradizione della festa degli alberi, e sarà allietato dal coro delle Prealpi Clautane.

“Ringraziamo Vaia per la grande sensibilità dimostrata accogliendo il nostro invito e donando mille piante da mettere a dimora qui a Claut, uno dei luoghi colpiti più duramente dalla tempesta dell’ottobre 2018” ha fatto sapere l’assessore Chiara Barzan.

La mission di Vaia è duplice: da un lato il recupero degli alberi caduti, il cui legno viene utilizzato per costruire gli amplificatori in legno ‘Vaia Cube’, e dall’altro la messa a dimora di un albero per ogni prodotto venduto. In soli due anni, la startup ha spedito 40 mila Cube in 28 Paesi diversi, ha creato una community di oltre 80 mila persone e piantato 30 mila nuovi alberi.

