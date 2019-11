Qualità delle acque e fertilità del mare

Pesca, filiera ittica, protocolli e fertilità del mare: queste le principali tematiche al centro del convegno sulla Qualità delle acque e la fertilità del mare: sostenibilità sociale, economica e ambientale, organizzato da Comune di Marano, Cafc, Legacoop Fvg, Progetto Interreg Italia-Croazia, di concerto con la Regione, in programma venerdì 22 novembre a Marano Lagunare (ore 14.30, sala Pescaria Vecia). Un parterre istituzionale che vede la presenza di attori decisivi quali la Direzione marittima della Capitaneria di Porto, l'OGS Istituto nazionale di Oceanografia e Geofisica sperimentale, l'Arpa Fvg, il Servizio di sanità pubblica veterinaria della Regione. Saranno presenti anche gli assessori all'Ambiente e alle Risorse agroalimentari e ittiche, rispettivamente Fabio Scoccimarro e Stefano Zannier.

I rappresentanti del comparto ittico e gli stessi pescatori porteranno all'attenzione delle Istituzioni la problematica legata alla scarsa fertilità del mare - infatti stanno crescendo sempre meno molluschi bivalvi – e la problematica di campagne allarmistiche infondate su presunti inquinamenti che in realtà non ci sono. Il convegno è l'occasione per discutere della varie ordinanze, emesse in seguito al rispetto di protocolli che regolamentano il settore ittico, non correlate in alcun modo però al depuratore di Lignano o ad altri depuratori che scaricano in mare. In altre parole, l'ordinanza deve essere considerata come uno strumento a tutela della sicurezza alimentare e non come un indice di inquinamento.

Molte volte, infatti, viene correlato il blocco-pesca a false situazioni di inquinamento: lo stop alla pesca e all'acquacoltura deve essere attribuito alle contingenze ambientali (correnti, maree, situazioni meteorologiche), dunque a fenomeni di origine prettamente naturale. Le recenti azioni di disinformazione che hanno chiamato in causa gli enti gestori del servizio di depurazione hanno causato anche un danno d'immagine per i pescatori e per l'intero settore, con ricadute anche su indotto e turismo. Per ripristinare la correttezza informativa questo meeting istituzionale veicolerà un messaggio chiaro ed inequivocabile: la valenza precauzionale delle ordinanze non deve essere messa in relazione con gli aspetti delle acque trattate del depuratore.

Ad aprire l'evento i sindaci di Marano Lagunare Mauro Popesso e di Lignano Luca Fanotto a cui seguiranno i saluti dell'assessore regionale Scoccimarro, dell'ammiraglio Luca Sancillo (Direzione Marittima di Trieste), del Presidente di Cafc Salvatore Benigno e del Presidente Legacoop Fvg Livio Nanino. Dopo i vari interventi istituzionali, le conclusioni sono affidate all'assessore regionale Zannier.