Rifiuti, Friuli Doc promossa a pieni voti

L’edizione 2020 di Friuli Doc ha registrato un record positivo importante per la raccolta differenziata durante la kermesse enogastronomica udinese. “Rispetto all’anno passato abbiamo raccolto circa la metà dei rifiuti, un calo fisiologico dovuto alle minori di presenze di quest’anno - sottolinea Massimo Fuccaro, Direttore generale di Net -, vorrei però sottolineare il trend più che positivo per quanto riguarda la differenziazione dei rifiuti: è stato raggiunto l’81% di raccolta differenziata, un numero che non a caso è in linea con i dati periodici del nuovo sistema “casa per casa”, un segnale che rafforza ulteriormente l’indicazione che gli udinesi sono sensibili ed attenti alla loro città e all’ambiente".

L’81% rilevato è un dato particolarmente positivo se paragonato alla media consolidata di raccolta differenziata dell’evento negli ultimi sei anni che si attestava al 75%.

Il 6% di calo del rifiuto secco indifferenziato è stato assorbito principalmente da una corretta separazione degli imballaggi in vetro, carta/cartone e plastica, frazioni che hanno registrato aumenti significativi rispetto alle scorse edizioni.