Sciopero Mondiale, le realtà ambientaliste del Fvg si uniscono

In vista dello Sciopero Mondiale per il Clima del 25 marzo, che si terrà in tutto il mondo e nella nostra regione a Gorizia e a Trieste, le associaizoni ambientaliste hanno stilato un manifesto per raccogliere le istanze condivise dalle varie realtà del territorio e portarle come messaggio della mobilitazione.



I movimenti coinvolti sono Fridays For Future Gorizia, Fridays For Future Trieste, Greenpeace Trieste, Extinction Rebellion FVG, LINK Trieste, Collettivo studentesco Solidale, EkoStandrez e Legambiente Gorizia.



Il manifesto

Chiediamo quindi alla Regione Friuli-Venezia Giulia e alle amministrazioni locali di impegnarsi per:

1. Dichiarare l’emergenza climatica ed ambientale: chiediamo che la maggior parte dei Comuni della regione la dichiarino SUBITO.

2. 2. Riconvertire la centrale di Monfalcone: chiediamo che la centrale A2A di Monfalcone venga riconvertita ad una produzione di energia da fonti rinnovabili e non a gas, che è dimostrato essere una delle cause della crisi climatica.



3. 3. Aderire al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia: chiediamo che tutti i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia aderiscano al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia: riconoscendo così l’urgenza di agire per mantenere l’aumento della temperatura al di sotto di 1.5°C e di diminuire le emissioni di CO2 almeno del 40% entro il 2030 e del 100% entro il 2035.4. 4. Azzerare le emissioni: i Comuni e la Regione FVG devono fare tutto il possibile per contenere l’aumento della temperatura globale sotto 1.5°C e fissare l’obiettivo di azzeramento delle emissioni nette di gas climalteranti entro il 2030. Vogliamo che queste istanze abbiano la priorità nel Consiglio Regionale e nei vari Consigli Comunali, e che i costi della transizione non gravino sulla popolazione bensì che a pagarne il prezzo siano i principali responsabili della crisi climatica.5. 5. Valorizzare e migliorare gli spazi verdi: chiediamo che le aree verdi in degrado vengano rimboschite, che il verde pubblico esistente venga tutelato, e che vengano (anche grazie all’aiuto di esperti del settore) incrementate le aree verdi urbane per rendere le nostre città più vivibili, sane e belle.6. 6. Incentivare la Mobilità Urbana sostenibile: chiediamo di incentivare l’utilizzo delle biciclette attraverso la creazione o la ristrutturazione delle piste ciclabili, di rendere il trasporto pubblico gratuito per tuttə, di investire in progetti che rendano più facile e appetibile la mobilità sostenibile.Inoltre in quanto studenti chiediamo alla Regione che vengano introdotti i seguenti punti all’interno delle realtà scolastiche e universitarie:1. L’inserimento di percorsi riguardanti l’educazione ambientale: per insegnare alle generazioni future come avere cura dell’ambiente che li circonda.2. Strutture ecologiche: istituti che siano in sintonia con i territori circostanti e che rispettino l’ambiente e le sue risorse. Edifici che preferiscano l’uso di energie pulite e rinnovabili e siano attenti a sprechi e consumi.3. Valorizzazione degli spazi verdi prossimi agli edifici scolastici: usufruendo al meglio delle aree verdi che determinate strutture offrono, si può costruire una maggiore partecipazione e interesse da parte degli studenti per la cura e il rispetto dell’ambiente.4. L’introduzione di un decreto che renda obbligatoria la raccolta differenziata: gli studenti chiedono che venga resa obbligatoria la raccolta differenziata e la sua attuazione all’interno delle scuole venga rispettata dagli studenti stessi, dal personale e dai docenti.