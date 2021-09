Sciopero per il clima, a Udine il corteo dei Fridays For Future

Venerdì 24 settembre, a Udine, è in programma lo Sciopero per il clima organizzato dai Fridays for Future Udine e Fridays For Future Carnia. Il corteo partirà alle 9 da via Galilei, vicino al Centro Studi, con arrivo in piazza Matteotti tra le 10.30 e le 11 circa, per terminare alle 13.



Venerdì 24 settembre, al fine di permettere lo svolgimento del corteo, dalle 8.30 circa e per il tempo necessario al transito del corteo, sarà in vigore il “Divieto di transito” nelle seguenti vie e piazze: Galilei (ammassamento), Falcone-Borsellini, Quarto, Mentana (all’intersezione con viale Ledra alcuni minuti di stop al fine di ricompattare il corteo), attraversamento di viale Ledra, Castellana, attraversamento di via Volpe, Castellana, Baldissera, attraversamento intersezione Mantica/Cosattini, Mazzini, Palladio, San Cristoforo, Bartolini, Marconi, Sarpi, Matteotti e lungo le strade adducenti a quelle indicate.