Semi di futuro - Produzione, ambiente, sicurezza alimentare: individuate le nove priorità che guideranno la nuova politica agricola della Regione.



Professionisti - La formazione dei periti agrari per innovare al fianco delle aziende.



Manuale o meccanica? - Il 2021 sarà ricordato come l’anno della svolta.



Fauna selvatica - Il piano della Regione per contenere la diffusione (e i danni) dei cinghiali.



SCARICA IL GREEN DI NOVEMBRE