Sfida biologica, obiettivo lontano per il Fvg

Sfida biologica - L’Europa ha indicato l’obiettivo del 25% della superficie coltivata entro il 2030, ma la nostra regione è ben lontana



Tre anni dopo Vaia - L’economia del bosco si ripensa per alimentare il green deal



Dalla botte al calice - Per garantire la bontà del vino è strategica la fase dell’imbottigliamento



Muri che uniscono - Cittadini chiamati a difendere e valorizzare l’architettura rurale del gemonese



Tutto questo e molto altro nel numero del Green in edicola, in allegato gratuito, con il Friuli.