Si allarga la marea rossa, da Grignano a Barcola

"La Noctiluca scintillans è una microrganismo unicellulare appartenente al gruppo dei Dinoflagellati e la sua concentrazione può dare origine a questi bloom tipici del periodo primaverile - spiegano -, quando l’aumento delle temperature del mare favorisce il proliferare degli organismi planctonici algali come Noctiluca. La sua peculiarità è proprio la bioluminescenza dovuta all’enzima luciferasi il quale, in seguito ad uno stimolo esterno, porta al rilascio di energia sotto forma di radiazione luminosa".

Rischi legati alla sua presenza in mare? "La specie non produce tossine - specificano dall'Area Marina Protetta di Miramare -, ma accumula ammoniaca che può rilasciare nell’acqua, con effetti tossici in presenza di bloom importanti, per pesci e altri animali marini".