Siamo una regione incredibilmente fragile

Il nostro territorio è incredibilmente fragile soprattutto dal punto di vista del dissesto idrogeologico. Eventi devastanti come Vaia lasciano ferite sicuramente rimarginabili, ma capaci di amplificare i danni causati da altri fenomeni estremi. L’esempio dei versanti rimasti privi di copertura arborea ed esposti così a piogge torrenziali appare in tal senso calzante.

Per Francesco Treu, presidente regionale dell’Ordine dei geologi, la tempesta ha reso la nostra montagna sicuramente più fragile creando per altro le condizioni ideali per altri fenomeni, come i distacchi. “Il bosco svolge da sempre un ruolo importante di protezione in termini di disseto idrogeologico, ma è evidente che i cambiamenti climatici stiano innescando un circolo vizioso: aumento delle temperature significa maggiore probabilità di incendi, l’attacco di parassiti come il bostrico, che con temperature alte si riproduce più facilmente, o fenomeni come i venti forti che provocano la perdita di migliaia di alberi per di più riducendo la capacità dei boschi di assorbire l’anidride carbonica”.

Come se non bastasse, le nostre sono montagne che vantano una formazione geologica recente e dunque sono più esposte: “I geologi ripetono sempre che la gestione del rischio, quando si parla di dissesto idrogeologico, non può che essere affrontata in maniera preventiva senza attendere l’emergenza, anche perché i danni risultano poi essere molto più onerosi. Serve quindi un livello approfondito di studio del territorio per poi pianificare. Nel caso del Fvg la conoscenza del territorio è molto buona e sappiamo bene che nella zona montana siamo esposti ad alluvioni, frane e colate detritiche, con ripercussioni sulla pianura esposta ad eventi alluvionali. Siamo un territorio giovane con forti dislivelli e corsi d’acqua a regime torrentizio esposto con cause scatenanti come la forte piovosità e l’elevata sismicità che predispone la roccia all’attacco del meteo. Su queste cause naturali possiamo fare poco, ma sul versante delle cause antropiche invece ci sono ampi spazi di intervento, che si tratti di cambiamento climatico, scarsa manutenzione dei versanti dovuti allo spopolamento o di gestione del bosco. L’eccessiva cementificazione in pianura è un altro problema sul quale dovremmo intervenire per frenare il più possibile la copertura del suolo. Gli strumenti a disposizione, sia conoscitivi che pianificatori ci sono, ma bisogna usarli seriamente e magari fare in modo che nei Comuni ci sia sempre un geologo che conosca il territorio come le proprie tasche e fornisca tutte le indicazioni del caso”