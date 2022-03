Siccità, anche i bacini del Friuli Occidentale sono in allarme

Se non è emergenza vera e propria, poco ci manca. La siccità sta mordendo duro in tutto il Nord Italia e i bacini del Friuli Occidentale non fanno eccezione. Anzi.

La Val Tramontina sta ancora peggio della media nazionale, con un volume di accumulo attuale bassissimo persino rispetto al 2017, un inverno che può essere paragonato a quello attuale in fatto di precipitazioni.

I dati forniti dal Consorzio di bonifica Meduna Cellina parlano chiaro: al momento i tre laghi di Redona, Cà Selva e Cà Zul contengono complessivamente poco più di 6 milioni di metri cubi di acqua contro i 15 di cinque anni fa e i 52 milioni del 2021.

Va meglio a Barcis, ma non troppo: a fronte degli 8,4 milioni del 2017 e ai 9 milioni e mezzo di un anno fa, oggi in Valcellina si registra una riserva pari a poco più di tre milioni e mezzo di metri cubi. “Qui la fortuna è rappresentata dalla neve che ancora resiste in quota e che con il disgelo potrà incrementare la portata del Cellina e dei suoi affluenti", ha spiegato Valter Colussi, presidente del consorzio.

"Certamente, però, non stiamo parlando di quantitativi tali da poter ribaltare le sorti della stagione irrigua con queste basi di partenza. Diciamo che la speranza resta sempre legata alle piogge primaverili: anche in passato alcune intensissime precipitazioni post invernali hanno condotto ad un rapido recupero di capacità di invaso. Di certo siamo preoccupati e monitoriamo con attenzione l’evolversi della situazione meteo”.

In questo contesto l’impianto di Ravedis resta temporaneamente quasi vuoto perché il compito principale del lago di Monterale è di laminazione delle piene. Salvo imprevisti, anche Ravedis aumenterà di livello a partire da metà maggio. “A quel punto la stagione delle semine e delle conseguenti irrigazioni sarà già avviata – ha ricordato Colussi -. Speriamo vivamente che nelle prossime settimane arrivi la pioggia. In questi primi giorni di marzo le temperature si sono rivelate sotto la media e ciò ha evitato di dover ricorrere a prelievi straordinari, come avvenuto in occasione di primavere anticipate e molto calde. Se il clima dovesse mutare, con un improvviso e repentino innalzamento della colonnina di mercurio, dovremo fornire acqua fin da subito alla campagna per evitare danni alle colture più sensibili alla sete”.

In questo periodo il consorzio Meduna Cellina è impegnato nelle ultime fasi di preparazione degli impianti, con canalette e chiuse in secca per le consuete operazioni di pulizia.