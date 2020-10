Specie invasive e danni all'ambiente, guerra dichiarata agli 'alieni'

La nostra regione è speciale anche dal punto di vista naturalistico, perché si tratta di un territorio ricco di biodiversità, anche grazie al fatto che si tratta di una sorta di corridoio biologico che mette in comunicazione area balcanica e area alpina, lungo il quale transitano animali di ogni genere, spesso impegnati nel colonizzare nuovi territori.

Ci sono però specie vegetali e animali della cui presenza faremmo volentieri a meno e che anzi, se lasciate proliferare, rischiano di ridurre proprio la biodiversità. Immancabilmente si tratta di specie introdotte dall’uomo, a volte volontariamente, altre perché sfuggite dal nostro controllo o per aver sfruttato le attività umane, in particolare i traffici commerciali, come mezzo per coprire distanze che in natura avrebbero richiesto tempi assai più lunghi. E poi ci sono anche i cambiamenti climatici, che stanno rendendo più accogliente un territorio altrimenti ostile a varietà abituate ai climi tropicali.



Ospiti pericolosi per l’uomo e per gli animali

ed anzi alcune sono talmente problematiche da meritare una strategia per eliminarle (anche se in termine tecnico si parla di eradicazione) o quanto meno a contenerne la diffusione., redatto dal Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche e considerato un passaggio essenziale per poi provvedere alla stesura ed attuazione dei piani d’azione di dettaglio con le modalità d’intervento più appropriate.Già da alcuni anni le specie aliene invasive sono oggetto di interventi: basti citare quelli relativi alleche avevano ormai colonizzato gran parte dei corsi d’acqua, causando non pochi problemi alle arginature, o del, al quale l’allora Ente tutela pesca ha dedicato un esteso progetto di eradicazione in quanto questa specie stava facendo letteralmente scomparire il gambero d’acqua dolce.Prima ancora, tutte e due specie ittiche arrivate dal bacino danubiano perché improvvidamente liberate in natura, con molta probabilità nella parte slovena dell’Isonzo e che poi hanno colonizzato rapidamente vari corsi d’acqua a discapito sempre delle specie autoctone.Il documento che. Una include le specie di rilevanza unionale (Unione europea) presenti in regione per le quali è obbligatorio attuare azioni di contrasto, che sono in tutto nove. E’ stata però redatta anche unache pur non essendo incluse tra quelle di interesse europeo, sono comunque presenti in regione e rappresentano una(ovvero piante che si sono acclimatate in nuovi ambienti)., dedicata a specie la cui presenza causa pesanti impatti sanitari e socio economici: si tratta di tre specie, tutte vegetali, tra le quali ci sono due invasive () e una, il, naturalizzata e in fase di eradicazione.Il perché queste varietà siano tanto pericolose è presto detto. Ilè considerato altamente invasivo ed è in grado in poco tempo di sostituire le specie autoctone; ciò che è peggio, ècreando grossi problemi all’agricoltura. Il, introdotta all’inizio dello scorso secolo e ormai diffusa, invece è tossica al contatto e per gli occhi. Oltre che invasiva, specie di origine nord americana, è ritenuta particolarmentea causa delle enormi quantità di polline che produce e tali da causare seri problemi alle persone allergiche con gravi rinite e crisi asmatiche. Per altro, i cambiamenti climatici oltre a favorire la sua diffusione favoriscono una maggiore produzione e dispersione di polline nel periodo estivo. Per questo motivo l’ambrosia è in cima alla lista come uno dei nemici da combattere.

Secondo uno studio condotto nel 2019 dal Museo friulano di storia naturale risultano presenti nella nostra regione ben 341 piante esotiche pari al 10,5% della flora complessiva regionale. L’ailanto, assieme a balsamina ghiandolosa (Impatiens glandulifera Royle) e alla Panace di Mantegazzi (Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier) è una delle tre specie di rilevanza unionale (ovvero di interesse europeo) per le quali è obbligatoria la distruzione.