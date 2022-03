Udine scende in piazza per il Sciopero mondiale per il clima

Udine, venerdì 25 marzo, scende in piazza per lo Sciopero Mondiale per il Clima.

L'appuntamento è alle 9, in Piazza Venerio; alle 9.30 microfono aperto agli attivisti ed esperti. Alle 11.30 musica e attività e alle 12 fine manifestazione.



Parteciperanno alla manifestazione Serena Pellegrino, deputata della Repubblica Italiana dal 2013 al 2018, Furio Honsell, già rettore dell'Università di Udine dal 2001 al 2008 e Sindaco di Udine dal 2013 al 2018, attuale Consigliere regionale di Open Sinistra. E poi Alessandro Venanzi, già assessore Commercio e Turismo di Udine dal 2013 al 2018 e attuale Consigliere comunale e Federico Pirone, già Assessore alla Cultura e alla Pace di Udine dal 2013 al 2018 e Consigliere comunale.



Il manifesto degli attivisti

Ci viene ripetuto che alla crisi climatica e ambientale ci pensano gli adulti, che noi dobbiamo pensare alla nostra istruzione, che non va tutto poi così male e che per queste cose possiamo aspettare. Oppure ci dicono che così non risolviamo nulla, ci dicono di andare a fare qualcosa di utile per l’ambiente al posto di passare pomeriggi nelle piazze a divertirci. La risposta è semplice: scioperiamo perché non abbiamo scelta. scioperiamo perché non abbiamo scelta. Stiamo lottando per il nostro futuro e per il futuro dei nostri figli. Scioperiamo perché c’è ancora tempo per cambiare, ma il tempo è essenziale. Prima agiamo, migliore sarà il nostro futuro condiviso. Scioperiamo perché noi ragazzi e ragazze, lavoratori e lavoratrici, non siamo seduti ai tavoli dove vengono prese le decisioni per il nostro futuro e per quello dei nostri figli. Scioperando possiamo far sentire la nostra voce, possiamo fare pressione affinché gli scienziati che da anni ci mettono in guardia vengano ascoltati. Ognuno di noi può fare la sua parte, ogni voce è importante: scendi in piazza e fai sentire anche la tua, oppure entra in un gruppo e diventa parte del cambiamento.



Ma perché proprio ora? Quando i giorni di scuola in presenza sono pochi, perché perderne ancora? La crisi climatica è già qui! Lo abbiamo visto quest’estate con gli incendi e le ondate di caldo, lo dicono gli scienziati da ormai 50 anni. Minore è l’aumento della temperature minori saranno le vittime di questa crisi. La Terra si sta già riscaldando. Nell’accordo di Parigi del 2015, i paesi si sono impegnati a perseguire sforzi ambiziosi per limitare l’aumento della temperatura globale ben al di sotto gli +1,5°C. Livelli più elevati di riscaldamento stanno causando ondate di calore peggiori, più siccità e inondazioni e un aumento del livello del mare, causando la distruzione della terra che abbiamo ereditato. Questi effetti avranno un impatto su tutti, ricchi e poveri, e saranno più devastanti per le persone più vulnerabili: i più poveri e i più giovani. L’azione collettiva è l’unica risposta a questa crisi, scendere in piazza, fare disobbedienza civile: tutto serve per creare un’opinione pubblica sul tema e obbligare chi ne ha potere a risolverla! Siamo l’unica generazione che può fermare questa crisi!