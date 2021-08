Un amico chiamato orso

Il Fvg è una regione che piace alla fauna selvatica che sceglie di 'mettere su famiglia' nell'habitat incontaminato, in particolare in montagna. Tra le varie specie che popolano stabilmente il Friuli Venezia Giulia c'è anche l'orso.

I plantigradi individuati negli anni e monitorati dall'Università degli Studi di Udine sono diversi. Tra di loro Francesco, forse il più famoso di quelli 'censiti' in Fvg, un orso adulto di quasi 190 kg che è presente nel territorio regionale dal 2016.



L'orso è il più grande carnivoro europeo, specie simbolo e indice di ambienti naturali integri. In Friuli Venezia Giulia è presente un numero limitato di soggetti, prevalentemente appartenenti alla popolazione balcanica in dispersione e, in misura minore, provenienti dalla popolazione trentina. Dai monitoraggi effettuati, ad oggi non è mai stata documentata la presenza di femmine o di eventi riproduttivi.



Non è così comune incontrare un orso, animale elusivo che grazie ai sensi dell’olfatto e dell’udito molto ben sviluppati, percepisce la presenza dell’uomo come un pericolo e cerca di evitarlo. L’incontro è raro, ma comunque possibile. Per i frequentatori degli ambienti naturali, è utile conoscere il comportamento della specie e sapere come agire. Per l’orso, l’uomo non rappresenta una potenziale preda, quindi un eventuale attacco può verificarsi solo se l’animale viene sorpreso o provocato. Nella maggior parte dei casi si tratta di falsi attacchi, cioè reazioni aggressive senza contatto.



La Regione Fvg ha realizzato una piccola guida, disponibile onlineper conoscere questo animale e sapere come comportarsi nel caso in cui si dovesse avvistare il plantigrado.