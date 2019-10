Un nuovo condominio ‘green’ a Borgomeduna

Riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, miglioramento termico dell’edificio, isolamento delle coperture, e ancora forniture di energia elettrica da fonti 100% rinnovabili, bilanciamento delle emissioni di CO2, riconoscimento dei benefici fiscali e gestione degli impianti. In questo modo è tornato a una nuova vita energetica il condominio Maiorca 2 in Via Volt De Querini a Pordenone, risalente ai primi Anni ’70, i cui lavori di riqualificazione energetica sono stati presentati in questi giorni. Bluenergy Group, attraverso Bluenergy Assistance, ha coordinato il progetto fungendo da hub per la conduzione dei diversi attori impegnati nell’opera, sfruttando i vantaggi della cessione del credito d’imposta. Il condominio di via Volt De Querini diventa così un condominio green passando dalla classe energetica E alla A1, con notevoli risultati in termini di sostenibilità e impatto sull’ambiente: sugli oltre 2mila metri quadri di superficie scaldata, l’intervento porterà un risparmio energetico di circa 45 kilowattora al metro quadro all’anno, evitando l’immissione in atmosfera di circa 18 tonnellate di anidride carbonica. Il credito fiscale, pari al 75% del valore totale dei lavori, è stato ceduto a Bluenergy in un’unica soluzione come parziale corrispettivo delle opere di efficientamento, consentendo così ai condòmini di non dover attendere le canoniche 10 rate in 10 anni per il recupero. Così, la cifra sostenuta dal condominio si è ridotta al 25% dell’importo e si è limitata alla sola parte non coperta dagli incentivi fiscali.