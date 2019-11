Un nuovo socio, un nuovo albero con Coop Alleanza 3.0

Ogni anno il 21 novembre viene celebrato l’indispensabile contributo alla vita dato dagli alberi con la Festa dell’albero: l’occasione di mettere a dimora giovani alberi lungo la penisola per riqualificare aree degradate, fare più belle e verdi le nostre città. Hanno così ancora più i primi risultati raggiunti dalla campagna “Un nuovo socio un nuovo albero”: sono infatti 3.000 i nuovi alberi da piantumare – il primo degli obiettivi definiti – e ora Coop Alleanza 3.0 vede approssimarsi anche il traguardo dei 4.000 alberi, anche grazie al prolungamento dell’iniziativa.



Infatti, l’iniziativa che Coop Alleanza 3.0 realizzata con la collaborazione di Legambiente e AzzeroCO2, continua fino al 30 novembre: per ogni giovane tra i 18 e i 25 anni che decide di diventare socio di Coop Alleanza 3.0, la Cooperativa si impegna a piantare un nuovo albero nelle aree identificate all’interno delle 9 regioni in cui è presente.



Le prime tre aree di intervento

Sono state già individuate le prime tre aree in cui piantare nuovi alberi. Nel Parco Nazionale del Gargano, in provincia di Foggia, l’intervento di riforestazione è finalizzato anche alla prevenzione degli incendi; nel Parco Fiume Brenta (area di proprietà demaniale nel comune di Tezze Sul Brenta) nel Vicentino, la riforestazione interesserà le sponde del fiume Brenta con specie autoctone; a Cervia, nel Ravennate, l’intervento – in fase di definizione con il Comune – riguarderà le pinete secolari distrutte dalla tromba d’aria dello scorso luglio.



Come funziona “Un nuovo socio un nuovo albero”

Al nuovo socio, tra i 18 e i 25 anni, viene consegnato un carnet di buoni a copertura (parziale o totale) della quota sociale di 25 euro, spendibile per l’acquisto di prodotti Vivi Verde Coop. Si tratta di prodotti progettati e realizzati tenendo conto del loro impatto ambientale. Nell’iniziativa saranno coinvolti tutti i 377 punti vendita di Coop Alleanza 3.0, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia. Per saperne di più si può visitare la pagina dedicata all.coop/unsociounalbero.



Coop Alleanza 3.0, Legambiente e AzzeroCO2: i valori di “Un nuovo socio un nuovo albero”

L’iniziativa sostiene una delle cause più sentite dalle nuove generazioni, la tutela dell’ambiente, con un progetto di riforestazione di alcune aree lungo la dorsale Adriatica a cura di AzzeroCO2 e con il contributo di Legambiente, nell’ambito della campagna nazionale Mosaico Verde. Il legame tra le tre realtà si rafforza anche in occasione dell’odierna Giornata Nazionale degli Alberi a cui si affianca la Festa dell’Albero, un’iniziativa promossa da Legambiente dal 2008.



“Un nuovo socio un nuovo albero” si inserisce nella più ampia strategia di sostenibilità della Cooperativa, che vuole dare il suo ‘contributo green’ in tutti i territori in cui è presente.