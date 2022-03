Un sacco Verde, una giornata dedicata all'Ambiente

La Pro Loco Colloredo di Soffumbergo ha organizzato una domenica mattina dedicata a raccogliere i rifiuti che vengono gettati dalle persone nei boschi e tra il verde.



Due piccole squadre di volontari partiranno da Valle e da Colloredo di Soffumbergo per fare pulizia. All’Ancona verrà anche reinstallato il tabellone dei sentieri storici della 'Gastaldia di Soffumbergo', che vandali hanno smontato e fatto sparire. Un gesto che, nel suo piccolo, fa capire quanta distanza ci sia ancora tra gli uomini.



L'appuntamento è per domenica 13 marzo alle 9.00 a Colloredo di Soffumbergo, alla chiesetta dei SS. Giovanni e Paolo di Colloredo per la composizione delle squadre che percorreranno il ciglio della strada asfaltata per ripulirlo.



Ogni squadra sarà composta da circa cinque persone e avrà un capogruppo che indicherà il percorso e le modalità di raccolta dei rifiuti.



I due gruppi si incontreranno all’Ancona tra le 12 e le 13, dove i volontari potranno godersi il pranzo al sacco e sarà poi reinstallato il tabellone dei sentieri storici della 'Gastaldia di Soffumbergo'. Il ritorno alle auto sarà lungo il tratto di sentiero Ancona-Colloredo.



L’associazione Colloredo di Soffumbergo fornirà i sacchi per la raccolta. Ai partecipanti è richiesto abbigliamento adeguato, pedule e guanti da lavoro robusti.La raccolta è riservata ad un numero limitato di persone.In caso di pioggia, l’evento sarà rimandato a data da stabilirsi.