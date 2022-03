'A cena fra le stelle' da Antonia Klugmann

La chef Antonia Klugmann è onorata di ospitare, mercoledì 9 marzo, al ristorante L’Argine a Vencò di Dolegna del Collio, ‘A cena fra le stelle’ la prima raccolta fondi per il varo della Biblioteca Margherita Hack.

Klugmann è nata e cresciuta Trieste. Come tanti concittadini era abituata a vedere Margherita Hack in bicicletta attraversare le vie della città. “Spesso incontravo la professoressa Hack al mattino andando a scuola. La vedevo passare in bici. Era un personaggio mitico. La sua passione era in grado di evocare grande poesia intorno a un lavoro di ricerca scientifica. Se i film di Indiana Jones per un momento mi hanno fatto sognare di diventare archeologa, Margherita Hack mi ha fatto guardare le stelle in un modo diverso. Oggi, da adulta, comprendo ancora di più quanto siano preziose ed eccezionali le persone che, come lei, sono in grado d’ispirare bambine e bambini, aprire il loro spettro di possibilità e la loro immaginazione”.

La cena è una delle iniziative che sarà presentata in conferenza stampa a Trieste, martedì 8 marzo, alle 10.30, nella Sala Tartini del Conservatorio.

La serata inizierà alle 20. Il costo è pari a 150 euro e include un menù da 6 portate creato per l’occasione, i vini forniti dalla Fondazione, acqua e caffè.

Per prenotazioni: www.largineavenco.it, info@largineavenco.it o 3505212804