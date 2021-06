'Agricoltura, l'Europa scelga la sostenibilità dell'intera produzione'

Se la sostenibilità è un principio da tutti condivisibile allora sarebbe preferibile che l'Europa si ispirasse ad esso per incidere sull'intero mondo dell'agricoltura e non guardando esclusivamente alla produzione biologica che rappresenta ancora una minima parte del mercato. Questo in sintesi il concetto espresso dall'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, Stefano Zannier, intervenuto oggi ai lavori della II Commissione consigliare chiamata a discutere i documenti della sessione europea 2021 su cui dovrà esprimersi il Consiglio regionale e che rappresentano il contributo della Regione alle politiche europee.

"Gli obiettivi posti dall'Unione europea sono condivisibili - ha rilevato Zannier -; ma la strategia comunitaria dovrebbe concentrarsi anche nel garantire quel differenziale di valore che il mercato attualmente ancora non è in grado di riconoscere alla produzione biologica. Per raggiungere gli obiettivi sfidanti della Ue sarebbe più opportuno un meccanismo dinamico che individui le percentuali dell'agricoltura biologica sulla base dell'incremento delle quote del mercato".

Durante il confronto Zannier ha dedicato anche un passaggio al settore della pesca rimarcando come "tutte le regolamentazioni europee si basano sulle caratteristiche della pesca praticata nei mari del Nord Europa e sono difficilmente applicabili al comparto Mediterraneo e ancor meno dell'Adriatico".

Su questo aspetto Zannier ha confermato un'interlocuzione in corso anche con il ministro alle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, confermando "l'interesse a un orientamento comune tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche e regioni croate, a supporto di un'azione nazionale volta a far capire che le metodologie europee previste nei regolamenti non sono adatte a tutti i mari".