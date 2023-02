'Agroalimentare, strategico puntare su una comunicazione organica'

"La nostra Regione ha investito molto sul potenziamento delle filiere agroalimentari che oggi sono ritenute sempre più strategiche anche dai singoli protagonisti dell'intero settore. Dalla produzione primaria alla trasformazione, fino alla commercializzazione finale riescono a tenere insieme tutti quegli elementi fondamentali per garantire la reale sostenibilità sia di una singola attività agricola sia degli investimenti che vengono messi in campo a favore del nostro territorio". Lo ha affermato l'assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier intervenuto questa mattina a Trieste al Forum "Il modello Friuli Venezia Giulia: il valore della filiera agroalimentare regionale e la percezione del consumatore" organizzato da The European House-Ambrosetti.

"L'elevata qualità dei prodotti del Friuli Venezia Giulia è ormai riconosciuta all'estero ma dobbiamo migliorare ancora - ha sottolineato Zannier -. Quando si parla di turismo e di risorse agroalimentari dobbiamo però abbiamo avere una visione più ampia e puntare a una promozione e a una comunicazione unitaria e univoca per massimizzare i risultati, raggiungendo le persone che stanno visitando la nostra regione e possono degustare le nostre eccellenze ma anche il mercato nazionale e quello estero".

"È fondamentale pertanto utilizzare una strategia di comunicazione sempre più organizzata e organica in grado - ha aggiunto l'assessore - di declinare in modo adeguato i messaggi, raggiungendo al tempo stesso target anche molto diversi".

"Non va dimenticato infatti che in alcuni casi, come per esempio nel settore vitivinicolo, abbiamo un surplus di produzione che non potrà mai essere consumata sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Una quota importante - ha spiegato l'esponente della Giunta Fedriga - è necessariamente destinata ai mercati extraregionali".

Nel corso della mattinata è stato presentato lo studio di approfondimento sul valore generato dalla filiera agroalimentare del Friuli Venezia Giulia realizzato da The European House-Ambrosetti in collaborazione con PromoTurismoFvg e L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia (Ersa).

Il settore presenta performance migliori rispetto alla media nazionale. Inoltre, la proiezione internazionale dell'agroalimentare del Friuli Venezia Giulia è in continua crescita, anche grazie alla particolare posizione geografica. Nel 2021 ammontano a 1,1 miliardi di euro le esportazioni. Si tratta di un record storico, con una crescita del +15,5% rispetto all'anno precedente, che colloca questa regione al 4° posto tra quelle italiane.

Il Friuli Venezia Giulia è anche il quarto esportatore italiano di prodotti ittici freschi (30,2 milioni di euro) e il sesto di caffè (305,4 milioni di euro). È inoltre la quarta regione per valore della produzione di vino certificato (803 milioni di euro nel 2021) e la quinta per valore della produzione agroalimentare certificata (359 milioni di euro nel 2021).