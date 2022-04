'Attivarsi per la denominazione dell’asparago friulano'

“Dare vita a un processo di riconoscimento Igp o Dop per l’asparago bianco friulano, in modo da rendere riconoscibile sul mercato questo prodotto di eccellenza e garantire un valore aggiunto per i produttori e una maggiore trasparenza e tutela per i consumatori”. Lo chiede il capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Mauro Capozzella, che presenterà un’interrogazione per conoscere le eventuali iniziative della Giunta regionale in questo senso.

“L’asparago bianco friulano è una coltivazione di pregio, apprezzata dai consumatori italiani ma anche da quelli austriaci e tedeschi, così come dalla ristorazione e distribuzione – sottolinea Capozzella -. Nelle ex province di Gorizia (Fossalon e Fiumicello), Udine (Tavagnacco e Reana del Rojale) e Pordenone (Casarsa, Zoppola e Cordenons) esistono zone particolarmente vocate alla produzione di questo ortaggio”.

“Nel territorio regionale non mancano eventi e sagre per promuovere e valorizzare questa eccellenza friulana, ma si tratta purtroppo di iniziative slegate fra di loro e portate avanti soltanto grazie all’impegno di comitati e volontari – conclude l’esponente M5S -. In Veneto, invece, sono operanti da tempo consorzi di tutela e promozione, quali la DOP asparago di Bassano o la IGP asparago di Cima d’Olmo, che sarebbe opportuno attiva anche in Friuli Venezia Giulia”.