'Avviso sulla salute' sulle etichette degli alcolici, scoppia la polemica

Health Warning - avviso sulla salute in etichetta per vino, birra e liquori in Irlanda: dopo il silenzio-assenso dell'Unione europea (che apre la strada alla libertà di decisione per i singoli Stati membri) c'è preoccupazione anche da parte delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia per le possibili ricadute sul sistema vinicolo regionale.

"La salute va tutelata - dice il coordinatore regionale delle Città del Vino Tiziano Venturini - e su questo non si discute, ma diciamo no a opere di demonizzazione e sì invece al proseguimento della strada dell'educazione al consumo consapevole".

Nella sua posizione il Coordinamento del Friuli Venezia Giulia è allineato con l'Associazione nazionale Città del Vino, il cui presidente Angelo Radica ha fatto appello al Governo affinché intervenga in sede comunitaria in modo sia fatta chiarezza nel tutelare un comparto che rappresenta il Made in Italy nel mondo e difendere un prodotto come il vino al centro della dieta mediterranea.

"Siamo al fianco dei produttori dei nostri Comuni aderenti - aggiunge Venturini - in questa situazione che, dopo l'emergenza pandemica e i rincari delle materie prime, rischia di penalizzare ancora di più un settore così importante per il Friuli Venezia Giulia. Le etichette possono essere una semplificazione fuorviante per il consumatore, visto che non distinguono tra consumo consapevole e abuso di alcol. Non è un caso che altri Paesi produttori come Francia e Spagna siano sulla stessa linea dell'Italia: va tutelato l'export e siamo pronti a fare la nostra parte".

"Dopo il cibo sintetico fatto in provetta, il latte creato in laboratorio senza le mucche, la carne sintetica fatta in bioreattore e anche il Nutri-Score, adesso con le etichette allarmistiche sulle bottiglie di vino arriva un'altra stangata alle nostre produzioni d'eccellenza", rimarca in una nota il consigliere regionale Diego Bernardis (Lega), commentando la notizia del via libera da parte dell'Unione europea alla richiesta dell'Irlanda di adottare etichette per le bottiglie di vino, birra e liquori con avvertenze come "Il consumo di alcol provoca danni alla salute".

"Mettere etichette sulle bottiglie di vino simili a quelle che si trovano sui pacchetti di sigarette - continua l'esponente del Carroccio - è una scelta pericolosa per il Made in Italy e totalmente priva di buonsenso. Si tratta senza dubbio di una notizia preoccupante e da non sottovalutare, ma anche un altro pesantissimo attacco all'Italia, a produttori, agricoltori e imprenditori dell'agroalimentare".

"Non è possibile accettare una norma che demonizza i nostri prodotti di qualità e mette a rischio un intero settore. Auspico - conclude Bernardis - un sollecito intervento da parte del Governo nazionale per contrastare una deriva ideologica totalmente scollata dalla realtà".

“Aggiungo la mia voce esterrefatta al coro dei Ministri Lollobrigida e Tajani contrarissimi a dare all’Irlanda la possibilità di inserire l’avvertenza sanitaria sul consumo di vino sull’etichetta dei medesimi!”, così commenta Nicole Matteoni, deputata triestina di Fratelli d’Italia. “Vengo dal Fvg, regione famosa per i suoi preziosissimi vini. Se venisse applicata tale normativa si richiederebbe di 'criminalizzare' come dice il Ministro Lollobrigida, uno dei prodotti più amati dagli italiani e dai turisti. Penso agli effetti negativi che potrebbero influire sulle filiere produttive di vino, una delle nostre eccellenze a livello mondiale".

"In Fvg siamo esperti a produrre vino perché è nel nostro Dna, da noi la viticoltura è stata seguita dai Romani, Bizantini, Veneziani ed Asburgici. Chiaramente tutto il mio appoggio ai produttori! Fratelli d’Italia ha già fatto sentire la sua voce e non abbasserà la guardia a favore di negative e controproducenti scelte che danneggino il Made in Italy. Tra l’altro la produzione di vini è continuamente in evoluzione, basti pensare alla straordinaria e miracolosa realizzazione del vino Audace Prosecco DOC, unico al mondo per gusto e caratteristiche, perché solo la Bora e lo Scirocco, generando importanti oscillazioni sul fondo del mare, cullando continuamente queste bottiglie che si trovano a 20 metri di profondità per quattro mesi, affinano le peculiarità di questo prosecco. Questo è il Fvg, terra di grandi produttori vinicoli cui non manca la gioia del lavoro e dell’inventiva!”.