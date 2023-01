'Ciao da Tramonti', una cartolina per la pitina

L'associazione Cemont di Tramonti di Sotto in collaborazione con Creazioni Indigeste promuove 'Ciao da Tramonti', una serie d'iniziative per valorizzare la Val Tramontina attraverso l'arte. La prima è un concorso nazionale per giovani illustratori Under 25 che ha per tema la Pitina: lanciato nei giorni scorsi, l'obiettivo è realizzare un'illustrazione che valorizzi il piatto tipico attraverso l'uso del disegno; il concorso propone la storia del piatto tipico, per farlo conoscere ai partecipanti di tutta Italia, con un'apposita scheda allegata al bando. In palio ci sono tre premi, che comprendono anche un weekend in valle nel maggio prossimo durante lo svolgimento dell'iniziativa Ciao da Tramonti.

Parallelamente, a 17 autori sono state commissionate delle cartoline che raccontino la natura, la storia e i luoghi della valle: dal pisano Matteo Berton, collaboratore del The New Yorker, a Pia Valentinis, udinese trapiantata in Sardegna già vincitrice del Premio Andersen come miglior illustratrice, da Marilena Nardi, docente all'Accademia di Belle Arti di Venezia e cartoonist di fama mondiale, a Giuseppe Palumbo, fumettista autore di Diabolik e Martin Mystere, dalla pittrice pordenonese Marta Lorenzon al pittore udinese Massimiliano Gosparini, e molti altri, tra fumettisti e illustratori noti a livello internazionale e giovani talenti, come la cordenonese Upata, il pasianese Alessio Rizzo e la triestina Sara Paschini. Alle loro matite, la direzione artistica affidata a Marco Tonus e David Benvenuto ha assegnato scorci naturali quali il Fontanon dal Toff e l'Aquila del Frascola, il Lago di Redona e il borgo sommerso di Movada, la fauna tipica come il muflone e i gamberi di fiume, fino agli abiti tradizionali e alle leggendarie Agane dei fiumi.

Le tre opere vincitrici del concorso si andranno ad aggiungere a questa collezione, raccolte in un cofanetto distribuito gratuitamente nelle attività di tutta la Val Tramontina e protagoniste a maggio di una mostra durante un weekend di laboratori artistici, panel con professionisti e serate dedicate al racconto per immagini. Il bando completo del Concorso per Under 25 è disponibile nei link in bio nel profilo Instagram di Creazioni Indigeste con scadenza fissata alla mezzanotte del 15 marzo.

Il progetto è sostenuto dalla Regione, dai comuni di Tramonti di Sotto e Tramonti di Sopra e Banca Friulovest.

