'Dall'Ue via libera alla soia Ogm'

“Il 28 settembre 2020 la Commissione Europea ha approvato l’importazione e la commercializzazione nell’Unione Europea della soia transgenica (MON 87708 X MON 89788 X A5547-127) utilizzabile per cibi e mangimi, frutto di tre diverse modificazioni genetiche che la rendono tollerante a tre diversi tipi di erbicidi (Dicamba, Glifosato e Glufosinate Ammonio). La richiesta di autorizzazione per l’ingresso nel mercato Ue, presentata dalla multinazionale Monsanto nel 2016, ora di proprietà della tedesca Bayer, è stata approvata nonostante la risoluzione del 13 maggio 2020 del Parlamento europeo che ha contestato le modalità dell’approvazione e le 36 risoluzioni contro gli Ogm presentate nel corso di questa legislatura sia contro l’immissione in commercio, sia contro la coltivazione di Ogm in Europa. In particolare, dal 2018, anno di acquisizione della Monsanto da parte di Bayer, il Glufosinate Ammonio non è autorizzato nell’Ue, essendo classificato come tossico nella riproduzione sementiera, perché la soia Ogm, tollerante a questo erbicida, rischia di contenerne residui”.

Lo scrive in una nota l’europarlamentare della Lega Elena Lizzi, annunciando di aver depositato un’interrogazione per chiedere alla Commissione europea “il motivo per cui non abbia tenuto conto della risoluzione contraria del Parlamento europeo, se il divieto di coltivazione ma al contempo, il consenso all’importazione, non rappresenti un danno economico per i produttori europei e per le piccole industrie di sementi e se sia una coincidenza che l’autorizzazione sia stata emessa nel corso del semestre europeo a guida tedesca”.