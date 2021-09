'Formaggi del Friuli eccellenze a Caseus Veneti'

“Anche quest’anno ho avuto il piacere e l’onore di partecipare alla manifestazione nazionale Caseus Veneti a Piazzola sul Brenta. La nostra Regione, in collaborazione con ERSA e Promoturismo, è stata rappresentata da 15 caseifici e ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti con premiazioni nelle categorie di latte vaccino, ovino e caprino”. Questo il commento del consigliere regionale Alberto Budai (Lega), che esprime “Piena soddisfazione poiché come produttore quest’anno ho ricevuto il primo premio per il miglior formaggio stagionato a pasta dura di latte vaccino di fattoria”.

“Ritengo i tempi maturi affinché anche in Friuli Venezia Giulia si proponga un evento ricorrente per mettere in mostra le eccellenze del nostro comparto lattiero caseario. Promuovere ancor più le nostre produzioni – spiega Alberto Budai, che è anche presidente della II Commissione – permetterebbe di far conoscere e sviluppare i nostri caseifici che concorrono a creare occupazione e ricchezza sul territorio regionale”.

“Una cornice adeguata per tale importante manifestazione – aggiunge l’esponente leghista – potrebbe essere la prestigiosa Villa Manin, dove la qualità e la bontà delle produzioni casearie regionali potrebbero andare di pari passo con tutte le nostre eccellenze enogastronomiche e con incontri, convegni, oltreché show cooking e degustazioni attente, ad esempio, alla tipicità, alle tecniche di produzione, posizione geografica e stagionatura dei prodotti”.

“Promuovendo e consumando maggiormente prodotti del nostro territorio ne beneficerebbe non solo l’economia ma anche l’ambiente. Infatti – conclude Alberto Budai – scegliere le produzioni locali vuol dire sostenere un orientamento produttivo attento all’impatto ambientale e all’utilizzo di corrette pratiche gestionali a tutela dell’ambiente e della collettività”.