'Il vino del Collio è un nostro patrimonio'

"La storia del vino del Collio è un caposaldo della storia del Made in Italy che non può essere intaccata da chi non conosce le nostre tradizioni. Lavoreremo, dunque, fianco a fianco con il Governo e con il ministro Lollobrigida, già largamente impegnato nel contrasto a prodotti alternativi o surrogati o imitativi delle assolute eccellenze che possono offrire i nostri produttori". Lo ha detto, a margine della Festa del Ringraziamento di Cormòns, la senatrice di Fratelli d’Italia Francesca Tubetti, che ha partecipato all’iniziativa assieme al sindaco Roberto Felcaro, al vicesindaco Fabio Russiani e al consigliere regionale Diego Bernardis.

"E' emersa la comune volontà di tutelare e valorizzare i prodotti del territorio nell’ottica di garantire sempre qualità e produzione per contrastare con fermezza chi vorrebbe portare sulle nostre tavole i prodotti sintetici. Quella di Cormòns e, più in generale, del Collio è una realtà che non ha mai rinnegato la propria vocazione agricola, approcciata oggi con modalità al passo con i tempi e studiate in molti Paesi, additate come metro di paragone nel settore vitivinicolo in particolare. Un comparto che, non va dimenticato, concorre a formare una quota importante del Pil della regione Friuli Venezia Giulia”, ha concluso Tubetti.