'In Fvg produzione bio sotto la media nazionale'

“Nell’ultima sessione europea, con una difficile mediazione, si è riusciti a evitare che nel documento finale inviato all’Ue comparisse la richiesta di eliminazione dell’obiettivo del 25% nella produzione agricola biologica entro il 2030, che originariamente l’assessore intendeva imporre”, commenta il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell.

“Se, però, andiamo a guardare gli indicatori per la nostra regione, relativamente alla produzione biologica, scopriamo che siamo drammaticamente indietro rispetto alla media nazionale: dagli ultimi dati Istat presenti sul Defr 2022 in Friuli Venezia Giulia la superficie agricola occupata da colture biologiche è del 7,1% contro il 15,5% nazionale, i prodotti fitosanitari distribuiti in agricoltura ammontano a 18,5 kg/ha contro i 12,8 nazionali e i fertilizzanti ammontano a 619,6 kg/ha contro i 509,8 nazionali”.

“Non sono dati incoraggianti, visti anche i chiari obiettivi stabiliti dall’ultima Strategia della Commissione europea Farm to Fork Strategy, uno dei pilastri del Green Deal europeo, volti al raggiungimento del 25% della superficie agricola europea in biologico e l’impegno alla riduzione del 50% dell’uso in agricoltura di pesticidi ed antibiotici e del 20% quello dei fertilizzanti entro il 2030”.

“È per questo motivo che il mio gruppo ha redatto un ordine del giorno collegato all’assestamento di bilancio che è stato approvato per prevedere l’attivazione di apposite iniziative informative volte alla promozione dell’agricoltura biologica in collaborazione con le Università, gli istituti tecnici agrari, le associazioni e le organizzazioni agricole presenti sul territorio” ha concluso Honsell.