'Invasione dell'Ucraina, sostenere il settore zootecnico'

"Accanto alla tragedia umanitaria, il conflitto bellico in Ucraina ha colpito duramente anche il settore della zootecnia regionale dove stanno emergendo gravi criticità nel reperimento di alimenti concentrati come mais, soia e orzo. Non avendo a disposizione significative scorte alimentari, le imprese del Fvg sono dunque in balia delle oscillazioni di un mercato dove le quotazioni degli alimenti destinati al settore zootecnico hanno raggiunto picchi elevatissimi e proibitivi. È necessario dunque un intervento della Regione per garantire finanziamenti agevolati per l'acquisto dell'alimentazione dei capi di bestiame ed evitare quindi che il mancato reperimento possa determinare il loro possibile abbattimento prematuro proprio per l'impossibilità di garantire un sufficiente nutrimento". Lo afferma il consigliere regionale Sergio Bolzonello (Pd), primo firmatario di una mozione attraverso la quale chiede alla Giunta regionale di mettere in campo delle azioni a sostegno della zootecnia regionale, alla luce delle problematiche emerse in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina.

"Le imprese del settore della zootecnia si trovano di fronte alla reale possibilità di non garantire un apporto alimentare sufficiente agli animali allevati, in particolare delle vacche da latte: non è rinviabile quindi un intervento celere a sostegno del comparto della zootecnia. Ricordando gli strumenti a disposizione, a partire dal Fondo di rotazione regionale della legge 80 del '92, in aggiunta o alternativa contributi pubblici a fondo perduto, serve l'impegno della Regione nel garantire un finanziamento agevolato per l’acquisto di granelle e concentrati da destinare all’alimentazione del bestiame per i futuri 90 giorni fino al mese di luglio, quando dovrebbero arrivare nei mercati le granelle dei nuovi raccolti, cosa che potrebbe consentire un sostanziale miglioramento della situazione".