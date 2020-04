'Io compro a Buja', comprare locale favorisce il territorio

L’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus rischia di colpire pesantemente l’economia mondiale ed anche quella dei territori. Per sostenere concretamente chi ancora svolge un’attività imprenditoriale locale, in particolare in questo momento, è possibile acquistare i suoi prodotti e servizi. A Buja tante attività hanno continuato a lavorare a servizio della comunità, aderendo alla 'campagna' #iocomproaBuja. Per agevolare gli acquisti sul gruppo Facebook dell'Associazione Culturale El Tomât è possibile consultare un elenco dei negozi operativi.

Comprare locale e favorire negli acquisti i prodotti del territorio ha diversi risvolti positivi: ambientali, economici e sociali, fattori di cui è bene ricordarsi anche una volta finita l’emergenza.

Questo primo elenco prende in considerazione la filiera agroalimentare di Buja ovvero chi produce e vende prodotti e servizi legati all’ approvvigionamento di alimenti.

Esso potrà subire modifiche, aggiornamenti ed integrazioni in base alle informazioni che raccoglieremo e che ci perverranno dalle aziende stesse.