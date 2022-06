'La sovranità alimentare è un obiettivo da perseguire'

“Con la pandemia e la guerra, il cibo è diventato centrale e di conseguenza l’agricoltura protagonista nel panorama economico e sociale”. Questo uno dei concetti espressi dal presidente della Coldiretti di Pordenone, Matteo Zolin, durante l’assemblea dell’associazione. Un contesto per approvare il bilancio consuntivo e preventivo, votati all’unanimità, ma soprattutto per disegnare le prospettive del settore primario a fronte degli scenari dettati dalle emergenze e dai conflitti.

Presenti tra gli altri il direttore regionale e provinciale, Cesare Magalini e Antonio Bertolla, numerosi presidenti degli enti territoriali, oltre ai dirigenti di base di Coldiretti che rappresentano l’intero territorio.

“Le imprese agricole - ha aggiunto Zolin - sono state determinanti e lo saranno ancora di più nel sostenere il nostro paese. Abbiamo capito in poco tempo che la sovranità alimentare è una priorità che dobbiamo perseguire, anche se oggi c’è una forte spinta delle multinazionali per produrre carne sintetica e latte senza latte e cioè cibo iper processato. Su questo faremo una grande battaglia”.

Oltre alla pandemia e alla guerra, Zolin ha parlato di altre emergenze come la siccità e la peste suina. Su quest’ultima ha affermato: “La peste è dei cinghiali e non dei suini, ma se ci sono focolai ci fanno eliminare i suini mentre i cinghiali restano in circolazione”.

Sulla crisi idrica, ha evidenziato il forte lavoro di squadra svolto con il consorzio di bonifica Cellina Meduna. “Con i rinnovi dello scorso anno si è creato il clima per cui tutti devono lavorare con l’obiettivo di dare risposte alle imprese e al territorio, con un confronto costante e costruttivo con le istituzioni così come con tutti gli enti di rappresentanza”.

Molti altri sono stati i temi trattati come la questione della crisi zootecnica e in particolare del comparto del latte, del fotovoltaico, dell’aumento dei costi di produzione che non corrispondono alle remunerazioni sulle produzioni. “Noi siamo schietti e leali - ha detto - ma pretendiamo che le nostre imprese e le nostre produzioni non siano merce di scambio. Il comune denominatore per tutti è il cibo da qui dobbiamo ripartire, ragionare e costruire le strategie per una ripartenza considerando l’agricoltura centrale e protagonista”.