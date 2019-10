'Laguna in tecja', crociere enogastronomiche tra Grado e Marano

Ritornano anche quest'anno le crociere enogastronomiche di “Laguna in Tecja 2019”, l'iniziativa che il Battello Santa Maria dedica agli amanti della natura e della buona tavola. Dal 26 ottobre al 15 dicembre, tutti i sabati e le domeniche, si navigherà in diurna tra Grado e Marano, accompagnati dal capitano Nico Pavan, alla scoperta di paesaggi mozzafiato e delle secolari tradizioni culinarie del popolo lagunare. Saranno sei le diverse proposte sul piatto, pensate per soddisfare tutti i gusti e accattivanti già a partire dal nome: c’è il “Tonno subito”, il “Canoccia Day”, il “Molluschimania”, lo “Scampi chi può”, l’ “Orate pro vobis” e il “Laguna selvaggia”.



La tecja, ovvero la pentola, sarà il filo conduttore che caratterizzerà queste crociere del gusto, ideate per unire la piacevolezza della gita in barca con i sapori del pesce fresco e della selvaggina a chilometro zero. Ogni crociera sarà dedicata a uno specifico pesce, cui sono legate ricette e pratiche centenarie che Capitan Nico, profondo conoscitore delle storie e delle memorie del territorio, illustrerà nei dettagli ai partecipanti: ci sarà il giorno delle cicale di mare, quello del tonno, dei molluschi, degli scampi e delle orate. Con un’incursione nel mondo della selvaggina, “Laguna selvaggia”, per onorare la tradizione locale che in questa stagione vedeva il maranese trasformarsi in cacciatore, approfittando dell’arrivo in laguna degli uccelli migratori dal Nord Europa.



E sarà un piacere che coinvolgerà anche gli occhi, perché in autunno la laguna veste il suo abito migliore e ospita numerosi uccelli migratori provenienti dal Nord Europa, che qui trovano l'habitat ideale per sfuggire ai rigidi inverni nordici. Le crociere all'insegna del gusto partiranno da Marano (26-27 ottobre; 2-3, 9-10 e 30 novembre; 1, 7-8, 14-15 dicembre) o da Aquileia (16-17 e 23-24 novembre). Il Battello Santa Maria, guidato da Capitan Nico, salperà in direzione degli specchi d’acqua lagunari, navigando tra i canali, nel magico intrico di canneti e casoni, tra acque dolci e salate. Ci si sposterà all’interno dei Parchi naturali regionali, meta obbligatoria per numerose specie avicole migratorie e ambiente umido tra i più apprezzati d’Italia, facendo visita alla Riserva naturale Foci dello Stella, a Grado, a Barbana, a Lignano e alle Valli da pesca.



Alle 10 si scioglieranno gli ormeggi dalla Vecchia Pescheria di Marano, o da Aquileia (banchina alla fine di via Eugenio Curiel) per addentrarsi nel mezzo della laguna e ammirare da vicino i casoni, le antiche abitazioni dei pescatori di Marano e Grado. Durante il tragitto verrà servito a bordo un aperitivo di benvenuto con tartine e prosecco in base al tema della giornata. Una volta ormeggiati verrà servito il pranzo, dagli antipasti al dolce, da assaporare nelle diverse declinazioni proposte dallo chef. Quindi si tornerà al luogo di partenza della crociera, sempre navigando fra i canali della laguna, accompagnati da musica e canti spontanei. Al ritorno in porto chi vorrà proseguire la gita potrà fare visita all’antica cittadella di pescatori di Marano con la sua piazza, le calli e la Torre Millenaria, oppure alla Basilica e agli scavi Romani di Aquileia. Il costo è variabile in base al pesce della giornata: per escursione, aperitivo e pasto completo si va dai 55 ai 65 euro. La portata massima della motonave, dotata di un salone coperto e riscaldato, è di 60 passeggeri: per questa ragione è obbligatoria la prenotazione (tel. +39 339 6330288 o e-mail info@battellosantamaria.it). La degustazione si farà anche in caso di maltempo, ormeggiati in banchina. Per maggiori informazioni consultare la pagina FB di Laguna in Tecja o il sito www.battellosantamaria.it.