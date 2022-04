'Maggiori tutele per il San Daniele in Europa'

“Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’approvazione delle modifica al disciplinare di produzione del prosciutto Dop di San Daniele, richiesta proprio dal Consorzio di tutela, si prevedono una serie di migliorie e di nuove disposizioni a tutela del marchio", rende noto l’europarlamentare e coordinatore Lega Fvg, Marco Dreosto.

"Il miglioramento delle garanzie di tutela delle nostre eccellenze territoriali da parte delle istituzioni europee non può che essere motivo di soddisfazione, soprattutto in un momento storico cosi difficile che preoccupa le nostre filiere produttive. Diverse le migliorie ottenute, volte a garantire qualità e legame con il territorio. Vantaggi anche per gli allevatori che vedono rafforzate le connessioni con l'agricoltura locale. Sostituita anche la sigla Dot con l'acronimo Psd (Prosciutto di San Daniele) per migliorare la tracciabilità e la riconoscibilità del prodotto, rigorosamente riportate in lingua italiana. Tutto ciò è il risultato di un ottimo lavoro di squadra tra territorio e istituzioni europee volto alla difesa del Made in Italy, vero pilastro della Lega in Europa", conclude Dreosto.