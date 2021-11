'Nel 2022 un grande evento internazionale per Io sono Fvg'

Nel 2022 la Regione intende lanciare un grande evento internazionale a tema enogastronomico all'insegna del nuovo marchio Io sono Friuli Venezia Giulia e in forza della collaborazione vincente tra Ersa e PromoTurismoFvg. Questo l'obiettivo che gli assessori regionali alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, e alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, Stefano Zannier, hanno trasferito oggi al board enogastronomico Fvg, tavolo che riunisce i vari Consorzi del settore e coordinato da PromoTurismoFvg.

"La nostra Regione ha tutti i numeri in regola per presentarsi al grande pubblico con le sue eccellenze, dal Montasio al San Daniele, ai vini, solo per citarne alcune - ha detto Bini -; dal 2022 quindi, superata anche la fase pandemica, è lecito pensare di lanciare un importante evento legato all'enogastronomia che nel giro di qualche anno possa essere riconosciuto a livello internazionale sotto l'egida del nuovo marchio Io sono Friuli Venezia Giulia". L'assessore ha citato come esempi Vinitaly, la festa del tartufo di Alba, la festa del cioccolato a Torino, appuntamenti che ormai sono attesi annualmente da chi proviene dall'estero.

A questo obiettivo concorre la sinergia tra Ersa e PromoTurismoFvg a cui ha fatto riferimento Zannier: "Abbiamo deciso di coordinare attività che storicamente venivano gestite in maniera separata e poco organica perché è necessario agire assieme per essere efficaci, soprattutto in questo periodo. Questo metodo ha funzionato, accompagnato da un'attenta analisi dell'efficacia delle azioni e da scelte conseguenti per gestire al meglio le risorse disponibili".

Sul mondo del vino, Zannier ha ricordato l'impegno di Ersa "che continua ad occuparsi del B2B in particolare delle fiere del mondo vitivinicolo, gravato in questi due anni dal blocco del lockdown e dalla chiusura di alcuni canali commerciali. Ci auguriamo che con i primi mesi del 2022 tornino alla normalità anche le fiere Vinitaly e ProWein. La Regione non ha fatto mancare il sostegno al sistema dei Consorzi che avviene in maniera unitaria sia con PromoTurismoFvg sia con un canale contributivo specifico per il Consorzio delle Doc a favore di tutte le denominazioni d'origine del territorio regionale".

Tornando sull'evento da lanciare nel 2022 e su cui gli assessori hanno chiesto un contributo di idee e proposte agli attori del settore, Bini ha rimarcato che "le risorse regionali ci sono ma non vanno disperse; perciò l'impegno della Regione dovrà focalizzarsi su eventi che abbiano un effettivo ritorno e che siano misurabili".