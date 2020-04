L'Unione regionale cuochi Fvg scrive al presidente della Regione Massimiliano Fedriga, chiedendo di riaprire al più presto. "Non vogliamo soldi, ma la nostra dignità", afferma lo chef Daniele Piccoli. Di seguito la lettera.

"Illustre Governatore Massimiliano Fedriga, siamo qui a farle un appello per sensibilizzare l’attenzione di chi ci governa a livello Nazionale, sulle soluzioni messe in atto il 26 aprile u.s., riguardanti il tema del turismo e della ristorazione.

Le chiediamo di pensare a questo provvedimento, con le ricadute che ci saranno sulla nostra regione specifica. Forse il Governo di Roma non vede le problematiche attuali, siamo a casa da due mesi senza aiuti e sostegni, senza una precisa direzione su dove andremo.

Crediamo che la categoria che rappresentiamo, si sia sempre distinta per professionalità e onestà, per la qualità del lavoro stesso, facendo conoscere e apprezzare i prodotti tipici del territorio del Friuli Venezia Giulia e le sue aziende, in varie competizioni culinarie, tenutesi sia nelle altre Regioni Italiane, sia all’Estero, per la correttezza verso il cittadino, seguendo tutti gli standard di igiene.



Ma questo per noi è scontato, è il nostro modo di essere e di lavorare, come è un dato di fatto, che ci siamo attivati dai primi giorni, per una raccolta fondi per questa emergenza e altre in passato.Ora è il momento che ci sia data fiducia, soldi non ne vogliamo, anche perché magari non ce ne sono a disposizione, ma la nostra dignità sì.Cortesemente le chiediamo di farci ripartire subito, le nostre aziende sono allo stremo, siamo tutti preoccupati e le nostre famiglie vivono questa incertezza assieme a noi.Questo non va bene! Noi vogliamo, anzi rivogliamo, solamente una cosa dalle Istituzioni, sia Regionali che Nazionali e che è il più grande valore di una società: riavere la nostra dignità".