'Nutri-score, rischio batosta per le eccellenze italiane'

A seguito dell’incontro con la ministra tedesca dell’agricoltura Julia Klöckner, in sede della riunione di Commissione ENVI, l’Europarlamentare Marco Dreosto esprime nuovamente la sua preoccupazione sul tema dell’etichettatura nutrizionale fronte pacco.

Nel settembre 2019 proprio la ministra Klöckner aveva annunciato che il Nutri-score sarebbe stato adottato in Germania come etichetta nutrizionale volontaria ufficiale a livello nazionale, aprendo così alla diffusione dei primi prodotti contrassegnati con Nutri-score sugli scaffali dei supermercati tedeschi.

“Pur concordando con la ministra Klöckner quanto all’opportunità di prevedere a livello europeo un sistema di etichettatura nutrizionale fronte pacco, mi rincresce che proprio un Paese come la Germania, a seguito di un sondaggio rappresentativo di soli 1600 consumatori, abbia deciso di piegarsi ai diktat della Francia”, questa la reazione dell’onorevole Dreosto a seguito della dichiarazione della ministra di voler lavorare ad un’etichetta nutrizionale F.O.P. omogenea a livello UE.

“A nostro avviso - prosegue Dreosto - il Nutri-Score oltre che insufficiente come metodo di valutazione obbiettivo degli alimenti, penalizza fortemente non solo i prodotti italiani ma tutti quelli di alta qualità raccomandati nelle diete alimentari e in alcuni casi in quelle terapeutiche, in ogni caso la nostra battaglia contro l’imposizione del sistema Nutri-score a livello europeo non si deve fermare ma dispiace aver perso un potenziale alleato in questa impresa titanica”.