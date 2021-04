'Orange Wine', Masterclass con la Corea

Se le fiere sono un momento fondamentale d'internazionalizzazione delle produzioni dell’agroalimentare italiano, ora, in epoca di emergenza sanitaria, per promuovere l’agroalimentare la Camera di commercio Venezia Giulia ha iniziato un percorso nuovo, articolato, ma che garantisce la possibilità di testare a distanza il prodotto, comprendendone le peculiari caratteristiche, offrendo un primo approccio a potenziali compratori stranieri.

Un percorso che può aprire un canale d'importazione diretta, ma anche essere il primo passo per un ulteriore approfondimento in azienda o in fiera quando saranno riaperte.

Un sistema che, in questo momento, potrebbe risultare l’unica via all’internazionalizzazione, ma nei prossimi mesi potrebbe diventare una strada parallela per i produttori che guardano all’estero senza limitazione nelle distanze. “Come Camera di commercio Venezia Giulia – afferma il presidente Antonio Paoletti - sosteniamo e lavoriamo a questa opportunità perché, attraverso la rete delle ben 81 Camere di commercio italiane all’estero, presenti in 58 Paesi, possiamo avere partner operativi diretti e già presenti e conoscitori del mercato di riferimento”.

“L’iniziativa parte da lontano – commenta Paoletti – perché nell'ambito delle attività promosse per l'internazionalizzazione nel corso del 2020, è stato promosso il seminario Mercato del vino in Corea del Sud coordinato dalla Camera di commercio Italiana in Corea del Sud a cui hanno partecipato anche aziende della Venezia Giulia. Nel corso dell'incontro, con l'assistenza della società in house camerale, Aries, si è discusso di vini del territorio ed è emerso l'interesse da parte della Camera di commercio Italiana all’estero (Ccie) in Corea del Sud a presentare i vini ‘orange’ macerati sulle bucce, caratterizzanti l'area Venezia Giulia (Carso e Collio-Oslavia) in occasione della loro iniziativa True Italian Taste, progetto finanziato dal Ministero Affari esteri alle Camere di commercio italiane nel mondo per la valorizzazione dei prodotti italiani autentici in contrasto al fenomeno dell’italian sounding”.

“La Ccie Corea del Sud – prosegue il presidente - ci ha chiesto di coinvolgere 6-7 cantine di produttori di vini orange della Venezia Giulia, per presentare un loro vino in modalità da remoto (Digital Wine Tasting) a una platea di 30 winelover, buyer, distributori, enoteche e ristoratori coreani, riuniti a Seul in una sala attrezzata”.

Il sommelier e i produttori che presenteranno i loro vini saranno collegati da una sala della Camera di commercio Venezia Giulia. Con la traduzione italiano-coreano dopo i saluti introduttivi all’evento da parte del segretario generale della Ccie di Seul, Jacopo Giuman, e del presidente Paoletti sulla Venezia Giulia e sull’agroalimentare, seguirà Roby Jakomin, docente Onav (Associazione Nazionale Assaggiatori Vino) che guiderà la Masterclass dei vini in degustazione con i produttori che interverranno illustrando caratteristiche dell’azienda e del loro prodotto. I vini saranno abbinati a formaggi e prosciutti autentici italiani per esaltare le loro caratteristiche distintive.

L'evento ibrido avverrà unendo Venezia Giulia e Seul. A Trieste, nella sede della Camera di Commercio, i sei produttori aderenti all'iniziativa si presenteranno direttamente alla platea coreana, illustrando le caratteristiche aziendali e il loro posizionamento sul mercato, la guida alla degustazione dei sei vini orange sarà realizzata da un sommelier che illustrerà le peculiarità di ogni vino effettuando la degustazione.

Contemporaneamente a Seul le persone intervenute potranno realmente assaggiare gli stessi vini durante le degustazioni guidate in quanto sono state già fatte recapitare le bottiglie per l'assaggio. Infatti, alla degustazione che si potrà svolgere in presenza presso una sala allestita per l'occasione saranno presenti circa una trentina di partecipanti coordinati dalla Camera di Commercio Italiana in Corea. Le illustrazioni delle aziende e dei vini verranno tradotte contestualmente in modo tale da accorciare ulteriormente ogni distanza. Agli intervenuti in Corea sarà consegnata una breve guida tradotta in coreano con gli elementi caratteristici e distintivi di ogni produttore e dei territori di produzione.

Le aziende partecipanti sono Az. Agricola Draga - San Floriano del Collio, Primosic Srl – Oslavia, Az. Agricola Masut da Rive – Mariano del Friuli, Az. Agricola Zidarich – Prepotto, Duino Aurisina, Az. Agricola Skerk- Prepotto Duino Aurisina, Az. Agricola Skerlj – Sales, Sgonico.

“Questa operazione di internazionalizzazione – sottolinea Paoletti - ha diversi aspetti positivi quali la sperimentazione di attività mista digitale/in presenza, cosiddetta ‘blended’ tra reale e virtuale, che diverrà sempre più utilizzata, rimodulabile su altri mercati esteri o per altri prodotti agroalimentari; la presenza produttori di tutte e tre le aree Collio, Carso e Isonzo; la vera sinergia operativa messa in campo dal sistema camerale, mettendo in fila diversi progetti e massimizzandoli per le imprese. Tali azioni sono una nuova frontiera che anche il sistema camerale nazionale chiede di sperimentare e offrire alle imprese. Ciò non significa che sostituirà l’azione diretta in presenza, ma costituisce un passo intermedio, per verificare con tempi e costi ridotti l’interesse degli operatori e dei consumatori, sulla base del quale costruire in futuro altre azioni promozionali magari in presenza”.