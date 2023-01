'Parte dal Fvg la campagna contro le etichette killer'

Partirà dal Friuli Venezia Giulia la reazione dei territori italiani a quella che il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, ha già avuto modo di definire "la scure proibizionista e omologatrice da parte di istituzioni sovranazionali, in questo caso un'Unione europea che sembra viaggiare troppo a trazione nordica a scapito delle eccellenze agroalimentari dei Paesi mediterranei, in primis l'Italia".

A marzo, infatti, si riunirà a Trieste il coordinamento Politiche europee della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, presieduto proprio da Zanin, con l'obiettivo di produrre la Carta Fvg, ovvero un ordine del giorno impattante quanto unitario che rappresenti la posizione comune di tutte le Regioni sul problema delle etichettature "killer" proposte dalla Ue - in una dichiarata ottica di prevenzione di danni alla salute - su prodotti di enorme rilievo socioeconomico quali, ad esempio, il vino.

Il presidente dell'Aula Fvg, ribadendo che "vino e cibo di qualità sono capisaldi della nostra cultura", si è schierato apertamente "contro i messaggi fuorvianti avallati, se non addirittura promossi, dagli organi europei sotto forma di avviso ai consumatori sulla potenziale correlazione tra l'insorgenza di tumori e alcol - in generale e non negli eccessi da condannare e contrastare - che l'Irlanda ha già scelto di utilizzare per le bottiglie di vino".

"Agiremo - annuncia Zanin a margine di un recente incontro della Conferenza a Bologna - in difesa del made in Italy e delle filiere produttive dei territori, ovvero di un Pacchetto Vita contraddistinto da alimentazione, socializzazione, lavoro, famiglia ed economia. Vogliamo ancora credere in un'Unione europea madre e non matrigna e ci impegneremo affinché questo auspicio possa diventare realtà".