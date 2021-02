'Serve una legge contro gli sprechi alimentari'

"Nella Giornata Nazionale contro lo spreco alimentare, rinnoviamo l'appello ad affrontare questo tema con provvedimenti concreti". Lo affermano, in una nota, i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle. "Abbiamo presentato, nella scorsa legislatura, un'apposita proposta di legge che però non è mai stata discussa. Quantomeno, nell'ambito della legge su rifiuti ed economia circolare del 2017, è stato approvato un nostro emendamento per la costituzione di una Rete regionale per il contrasto allo spreco alimentare e farmaceutico".

"Purtroppo, dopo oltre tre anni il regolamento attuativo non è stato approvato e quindi quella norma è rimasta di fatto una mera dichiarazione di intenti. In occasione dell'assestamento di bilancio 2020, è stato inoltre bocciato un ordine del giorno che chiedeva, appunto, di emanare quel regolamento nel più breve tempo possibile", aggiungono i consiglieri M5S.

"Oggi è la data giusta per chiedere nuovamente di prendere in mano questa tematica di grandissima rilevanza - conclude la nota del Gruppo consiliare -, dando attuazione alla legge regionale del 2017 e ampliando la normativa, magari partendo dalle proposte che avevamo avanzato già nella passata legislatura ".