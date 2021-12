'Sinergie in campo', anche il Psr Fvg protagonista

Anche il Programma di sviluppo rurale del Fvg 2014-2020 ha partecipato unitamente al Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali dell’Università di Udine ieri all'evento “Sinergie in campo”, organizzato online nell'ambito dell'iniziativa “Rural4University”, promossa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Rete Rurale Nazionale, in collaborazione le Regioni e le Università partner, con l'obiettivo di condividere i risultati delle attività svolte nel biennio 2020-21 e di lanciare la nuova iniziativa RuralWorlds.

“L'evento ha voluto essere anche un’occasione per lanciare la nuova iniziativa “RuralWorlds”, parole come semi – spiega l'Autorità di Gestione del PSR FVG 2014-2020 Karen Miniutti - che ha lo scopo di contribuire alla crescita culturale e professionale dei giovani e allo sviluppo dell'ecosistema rurale, puntando sulla creazione di relazioni proficue tra tutti gli attori, soggetti singoli, organismi associativi, istituzioni regionali, nazionali e sovranazionali, università e aziende agricole, che incentivano lo scambio di buone pratiche e la partecipazione collettiva e inclusiva”.

In linea con il claim #Feedback, l’evento è stato strutturato nella forma del dialogo istituzionale, multi-livello e partecipato con tutti gli attori coinvolti nel processo di attuazione. I gruppi di lavoro, formati da rappresentanti delle istituzioni e delle università (docenti e studenti), utilizzeranno stanze virtuali per analizare, condividere e discutere l’esperienza Rural4University, in termini di “opportunità” e/o “prospettive”.

La Rete Rurale Nazionale considera i giovani il driver principale del cambiamento, rendendoli protagonisti di un'agricoltura moderna, innovativa, competitiva, multifunzionale e rispettosa dell'ambiente. “Questo approccio – precisa Miniutti - coinvolge anche i temi della formazione e della comunicazione, che assumono un ruolo fondamentale per diffondere le opportunità ai potenziali beneficiari e informare la società civile sui benefici della politica di sviluppo rurale, puntando sulla creazione di relazioni proficue, come quelle che intercorrono tra l’amministrazione regionale ed il sistema universitario e che consentono la realizzazione di questi progetti”.

L'incontro si è aperto con la proiezione del video realizzato nell'ambito del Rural Camp, svoltosi quest'anno in Umbria e in Sicilia. Un'immersione totale dei giovani partecipanti nelle storie aziendali, nella conoscenza dei prodotti del territorio e nell'analisi delle criticità che le aziende devono affrontare. Quattro laboratori in presenza, che hanno permesso di riscoprire, dopo 15 mesi di lavoro online, quanto può essere emozionante trovarsi dal vivo e contribuire a rimpolpare il già nutrito “carnet” di idee e progetti. A seguire, i lavori di gruppo, e la raccolta dei risultati dei tavoli di confronto, poi la presentazione dell'iniziativa 2022 e le conclusioni. L'evento è stato organizzato in collaborazione con Mipaaf, Rete Rurale Nazionale, European Network for Rural Development, Crea e Ismea.