'Tappodivino', lo spreco diventa solidarietà

Dal 24 gennaio negli oltre 30 supermercati e ipercoop di Coop Alleanza 3.0 in Friuli Venezia Giulia lo spreco diventa solidarietà grazie al progetto “Tappodivino”.



Cosa è “Tappodivino”

L’associazione “Tappodivino” permette di dare il giusto valore al sughero – materia prima naturale, riciclabile al 100%, di cui ogni anno nel mondo ne vengono buttate nella spazzatura 70 mila tonnellate – riconvertendolo nell’ottica dell’economia circolare e supportando azioni di solidarietà sul territorio. Con questa iniziativa salviamo dalle discariche i tappi usati, grazie al primo circolo virtuoso, di solidarietà ed eco-sostenibilità d'Italia chiamato Etico che ci dà l'opportunità di convertire il guadagno dalla vendita dei tappi riciclati in una forma concreta di finanziamento per realtà sociali che realizzano così i loro progetti a supporto della collettività.



Come partecipare all’iniziativa nei negozi della Cooperativa del Fvg

Per approfondire: https://www.tappodivino.it/Nei negozi di Coop Alleanza 3.0 (ad esclusione di quello di Torviscosa e di Trieste Cavana) soci e consumatori potranno depositare i tappi di sughero raccolti direttamente nel box preposto che troveranno – debitamente segnalato – all’interno del Punto vendita; i tappi saranno ritirati e successivamente trasformati da una cooperativa sociale in pannelli fonoassorbenti impiegati nella bioedilizia.I fondi raccolti saranno destinati a “Via di Natale”, un’associazione che offre ospitalità gratuita ai malati oncologici in cura al Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano e ai malati terminali.Il progetto si inserisce nell’alveo del Piano di Sostenibilità di Coop Alleanza 3.0 che allinea le azioni della Cooperativa con quelle dell’Agenda 2030 dell’Onu.