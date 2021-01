'True Italian Taste,' i sapori Fvg conquistano la Germania

Prosegue anche nel 2021 l’attività di promozione digitale dell’enogastronomia del Friuli Venezia Giulia, una formula nata per necessità vista l’impossibilità di viaggiare, ma che ha finito per piacere e si è rivelata vincente, permettendo attraverso degustazioni e lezioni di alta cucina online di far conoscere e apprezzare i prodotti tipici regionali anche all’estero e di continuare a mantenere un legame con i luoghi e sapori del cuore.

Il calendario di attività promozionali del 2021 si è inaugurato ieri sera con una masterclass e uno showcooking degli chef Matteo Metullio e Davide Da Pra, che in diretta streaming dal ristorante bistellato dell’Harry’s Piccolo del Grand Hotel Duchi d'Aosta di Trieste è arrivata nelle case di un pubblico scelto di giornalisti, ristoratori, food lover e influencer tedeschi, per un totale di 65 collegamenti.

Agli aspiranti cuochi stellati collegati dalla Germania era stato in precedenza inviato il kit di ingredienti necessari per la preparazione del piatto live da casa, una pietanza che Metullio e Da Pra hanno scelto tra le loro creazioni: il risotto cremoso con formadi frant, rafano e trota affumicata. La ricetta non solo prevedeva l’utilizzo di prodotti selezionati e certificati del Friuli Venezia Giulia, ma è stato anche accompagnato da un vino bianco della Doc Friuli Colli Orientali, presentato in diretta da una sommelier.

Con l’obbiettivo di far conoscere al pubblico tedesco alcune specialità regionali, l’iniziativa è stata organizzata da PromoTurismoFvg insieme a ItalCam Camera di Commercio Italo-Tedesca di Monaco-Stoccarda e si inserisce nell’ambito del progetto “True Italian Taste”, promosso da Assocamerestero in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero, che mira a tutelare e valorizzare il prodotto agroalimentare autentico italiano.

La masterclass online si è tenuta in italiano, con traduzione consecutiva in tedesco, e all’evento ha partecipato con un saluto il direttore generale di PromoTurismoFvg, Lucio Gomiero, e il direttore della ItalCam di Monaco-Stoccarda, Alessandro Marino, che in presenza ha seguito l’evento.