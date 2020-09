'Ue-Cina, bene l'accordo sulle indicazioni geografiche'

“L'accordo fra Europa e Cina sulle produzioni di qualità è una grande notizia per il Paese e per la nostra Regione, che certo non possono e non devono competere sulla quantità ma sulla qualità e sull’identificazione fra prodotto e territorio tutelata da Igp e Dop. Trattare con la Cina è possibile e utile, se lo facciamo con il peso di tutta l'Europa”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, a proposito della firma ufficiale di un accordo bilaterale per proteggere 100 Indicazioni Geografiche Europee di cui 26 denominazioni protette dell'Italia, tra cui il San Daniele.

“Per marchi come il San Daniele che hanno investito sulla DOP e su Consorzi attivi – sottolinea Shaurli - oggi è una bella giornata e questa è la strada giusta da seguire. L’obiettivo è far conoscere la qualità dei nostri prodotti all’estero, far sì che i turisti li trovino quando ci visitano e trovino qualcuno che li sa raccontare insieme al nostro territorio”.

Per il segretario dem “preoccupa invece che il centrodestra regionale continui a lavorare su marchi che non hanno nessuna certificazione o riconoscimento territoriale. Roba che al limite serve per farci la mascherina con il logo e se va bene per riconoscerli noi nelle nostre sagre da Tarvisio a Portogruaro”.