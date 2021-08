'Uniti per tutelare il Prosecco in Europa'

“Oggi e non domani dobbiamo far sentire uniti la nostra voce per tutelare il Prosecco dalle insidie croate per il riconoscimento della denominazione Prosek. Solo grazie a Paolo De Castro già un mese fa il commissario europeo all'Agricoltura ha ricevuto il primo avviso a non aggirare la protezione di Dop e Igp nell'Ue, ora a fronte degli sviluppi siano tutti gli europarlamentari italiani, a partire da quelli del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, a dimostrare di sapersi far sentire a Bruxelles. come già in passato, il Pd in Europa farà la sua parte, e auspichiamo facciano lo stesso anche i rappresentanti dei sovranisti. Il ministro Patuanelli, il vice Centinaio ed anche il presidente Fedriga, che spesso ha difeso la Croazia, si muovano subito a tutele delle nostre produzioni e dei nostri agricoltori”. Lo chiede il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, dopo che la Commissione UE pare dare via libera alla richiesta della Croazia del riconoscimento e della tutela del Prosek.