'Verso il rinnovo del protocollo Prosecco'

“Il confronto di oggi con il ministro Stefano Patuanelli e i rappresentanti della Kmečka Zveza Associazione Agricoltori conferma l’impegno per arrivare al rinnovo del protocollo per la valorizzazione del territorio storico di origine del Prosecco”. Lo affermano la deputata del MoVimento 5 Stelle Sabrina De Carlo e il consigliere regionale pentastellato Andrea Ussai, dopo avere preso parte all’incontro di questa mattina con il titolare del dicastero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e i rappresentanti dell’Associazione.

“L’interlocuzione con il Ministero è il momento culminante di un percorso di ascolto, attraverso una serie di riunioni che abbiamo tenuto con l’Associazione agricoltori e che nei giorni scorsi ci ha portato a visitare un’azienda del costone carsico, per sentire dalla viva voce dei produttori le necessità del territorio” rimarcano De Carlo, Ussai e la consigliera comunale M5S di Trieste, Alessandra Richetti.

“Non possiamo che essere soddisfatti per la disponibilità espressa dal ministro Patuanelli – concludono i portavoce del MoVimento 5 Stelle -, che ha garantito ai rappresentanti dei produttori il massimo impegno per arrivare a una sintesi, per un protocollo che possa essere sottoscritto da tutti gli attori coinvolti”.